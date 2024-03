Aniversário do Ver-o-Peso tem bolo de 10 metros e com recheio de cupuaçu

Moradores de Belém acordaram cedo para prestigiar a festa de aniversário de 397 anos do Complexo do Ver-o-Peso, maior feira ao ar livre da América Latina e um dos principais pontos turísticos e econômicos de Belém. O bolo, posicionado em frente ao Solar da Beira, conta com 10 metros de comprimento e tem recheio de cupuaçu. Quem participa da festa ganha fatias do doce. E uma ampla programação marca esse dia com vários serviços gratuitos.

Dentre os serviços: vacinação, testagem para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e emissão dos cartões Passe Fácil, primeira e segunda via da carteira de meia-passagem aos estudantes, cartão sênior e para Pessoas com Deficiência (PCD).

Além disso, por meio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), os moradores da capital paraense tem a possibilidade de solicitar na Ação Cidadã do aniversário do Ver-o-Peso: a emissão das guias de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento (TLPL), assim como fazer parcelamento de débitos e orientações a respeito do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Outro serviço disponível é o cadastramento de pessoas no Programa Federal Minha Casa Minha Vida, realizado pela Secretaria Municipal de Habitação (Sehab).

A festa conta com a apresentação do grupo "Os Falsos do Carimbó", assim como a Guarda Municipal de Belém, que participa com a banda de música da instituição, oferecendo à população um repertório nacional e regional.

O coordenador de eventos da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Eder Lorrana explica que “a programação do aniversário do Ver-o-Peso é voltada para todos os feirantes, as pessoas que estão no dia-a-dia aqui no mercado. Na edição dos jogos do Ver-o-Peso deste ano temos a prova da cascânia, quem consegue descascar a castanha mais rápido, a prova da pupunha. A prova de quem consegue comer mais rápido o peixe frito com açaí, a prova também do Masterchef, consistindo na produção de pratos pela boeiras do Ver-o-Peso que serão avaliados por chefes de cozinhas convidados”.

Apolônio Brasileiro, secretário de economia de Belém, destaca que o aniversário deste ano é especial devido o iniciou a reforma do Vero Peso, fazendo com que o ponto seja um dos legados da COP30 que será realizada em Belém em 2025. Ainda de acordo com ele, o remanejamento dos trabalhadores deve se iniciar dentro de 30 dias, e explicou como será feito esse processo:

“O remanejamento já começou com a desativação das atividades nas áreas da Avenida Portugal, no entorno da Praça do Relógio e no estacionamento da Praça do Pescador. E agora, semana que vem, nós vamos começar a montar a estrutura. A previsão é que dentro de 30 dias a gente comece o remanejamento. O remanejamento vai ser feito por setor. Então, nós não vamos remanejar a feira inteira, vamos reformar a parte do industrializado. O industrializado é remanejado, acaba o industrializado, eles voltam para o seu setor reformado e entra o outro setor de ervas e assim consecutivamente. Somos ao todo mais de 1.400 trabalhadores, permissionários, mas no entorno cada permissionário tem dois, três ajudantes que trabalham mais de 10 mil pessoas. Então vai ser por etapa e varia cada etapa, porque tem setores maiores e setores menores”, explicou Apolônio.

