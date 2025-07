Aniversário de Mosqueiro terá shows, apresentações culturais e concurso de quadrilhas no sábado (5)

A festa para celebrar os 130 anos do Distrito de Mosqueiro terá shows, apresentações culturais e concursos de quadrilhas. A programação gratuita será no sábado (5), véspera do aniversário de fundação da ilha, na praça da Matriz, bairro da Vila, durante o primeiro fim de semana das férias escolares. Os shows seguirão até a madrugada do domingo (6), com uma pausa para o tradicional ‘parabéns’.

O arraial junino que celebra o aniversário da ilha terá apresentações de quadrilhas adultas e mirins, e ainda grupo de carimbó. Um palco será montado para a apresentação de cantores do Pará, que serão as atrações que irão levar diversão e muita música ao público presente. O evento faz parte da programação do Arraial de Belém, realizado pela Prefeitura. A festança já passou pelos distritos de Icoaraci e Outeiro. Em Belém, a programação segue com as atrações de mostras culturais e a reta final do concurso intermunicipal de quadrilhas, na praça Waldemar Henrique.

O primeiro fim de semana do Arraial de Belém foi marcado pela tranquilidade. Neste segundo, de 4 a 6 de julho, a programação segue simultânea nos palcos cuia e piano com apresentações de mostras culturais como toada, bois-bumbás e grupos parafolclóricos, além de shows artísticos e o tradicional concurso de quadrilhas.

O superintendente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Aiuá Reis, convida o público a participar. “Venha para o Arraial de Belém neste fim de semana, traga sua família e participe”, convida ele.

Concurso Intermunicipal de Quadrilhas

O concurso intermunicipal de quadrilhas segue com a segunda e última etapa neste fim de semana, a partir das 18h, na praça Waldemar Henrique. Mais de 30 grupos representantes de regiões-polos do Estado já confirmaram participação. O certame tem premiação recorde de R$ 40 mil para a quadrilha campeã. No primeiro fim de semana, 29 se apresentaram ao corpo de jurados e ao público. A apuração será na segunda-feira, 7, com o anúncio do resultado final.

Estrutura e organização

Brincantes que se apresentaram nos palcos do Arraial de Belém aprovaram a estrutura, som, decoração e iluminação. O espaço das apresentações das quadrilhas tem 25 metros de comprimento por 25 de largura e está preparado para a evolução coreográfica, apresentação dos trajes oficiais e das misses, em busca das notas pelo título do concurso oficial.