Aniversário de Belém: vacinação contra covid-19 e influenza ocorre domingo, na Praça da República

A vacinação contra covid-19 e influenza vai até a população neste domingo, 12, na Praça da República, em ação de saúde pelos 409 anos de Belém. Além das vacinas, a população também terá acesso a outros serviços, como aferição de pressão, teste de glicemia e de HIV.

O Carro da Vacina estará atendendo ao público das 8h às 14h. A imunização é tanto para adultos quanto para crianças e visa aumentar a cobertura vacinal na cidade. No mesmo ambiente, também serão oferecidos serviços de verificação de oximetria (afere o nível de oxigênio no sangue); aferição da pressão arterial, importante para o controle de doenças como a hipertensão; teste de glicemia, para verificar os níveis de açúcar no sangue e prevenir problemas como o diabetes e testes de HIV, que podem ser realizados de forma rápida e sigilosa.

Haverá, também, a oferta de preservativos femininos e masculinos, fundamentais para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e a população poderá contar com orientações sobre prevenção e cuidados com a dengue. Uma exposição vai explicar o ciclo biológico do mosquito transmissor da doença.

Vacinação contra covid-19

Para o público infantil, a vacinação contra a covid-19 oferecida na Praça da República é voltada para pessoas a partir de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Nessa faixa etária, o esquema de vacinação é composto por três doses. A primeira e a segunda doses devem ser aplicadas com um intervalo de quatro semanas, e a terceira dose será dada oito semanas depois da segunda.

Entre os adultos, a chamada é, principalmente, para os grupos prioritários: pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de instituições de longa permanência, pessoas com doenças que afetam o sistema imunológico, indígenas, quilombolas, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades e pessoas privadas de liberdade, entre outros.

Os reforços de vacina para esses grupos serão aplicados conforme as seguintes orientações: pessoas imunocomprometidas que nunca foram vacinadas devem tomar 3 doses iniciais, com intervalo de 4 semanas entre a primeira e a segunda dose, e 8 semanas entre a segunda e a terceira. Depois, deverão receber reforços a cada 6 meses.

Idosos (60 anos ou mais) devem tomar uma dose de reforço a cada 6 meses.

Gestantes devem tomar uma dose durante cada gravidez. Outros grupos especiais, como trabalhadores da saúde e pessoas vivendo em instituições de longa permanência, devem receber uma dose anual. Para o público geral a partir de 5 anos, que ainda não tomou nenhuma dose, o esquema vacinal é de uma única dose.

Vacinação contra Influenza

Além disso, a vacina contra a gripe (Influenza) estará disponível para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. A ação de vacinação na Praça da República é uma oportunidade para quem precisa atualizar o cartão de vacina, tanto contra a Covid-19 quanto contra a gripe.

Serviço:

Carro da Vacina - Belém 409 anos

Data: 12/01

Horário: de 8h às 14h

Local: Praça da República.