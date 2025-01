Aniversário da capital paraense: 25ª edição da Corrida de Belém reúne 4 mil atletas neste domingo

Integrando as programações pelos 409 anos da capital paraense, comemorados neste domingo, 12, ocorre a tradicional Corrida de Belém, que chega a 25ª edição. O evento reúne, este ano, 4 mil corredores, distribuídos entre os percursos de 5 km e 10 km.

Com largada e chegada no Portal da Amazônia, a Corrida é realizada desde 1999. Segundo a organizadora da corrida, Chip Belém, este ano o evento atingiu um número recorde de participantes: serão 1.500 na prova dos 5 km, e 2.500 na prova dos 10 km. O trajeto contará com quatro pontos de hidratação para os corredores.

Com os objetivos de celebrar o aniversário da cidade e estimular a prática do atletismo, a Corrida de Belém é realizada com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer ( Sejel).