Ananindeua vai vacinar professores e adultos com 49 anos ou mais nesta terça

Nesta terça (15), o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, vai aplicar a vacina contra a covid-19 em vários grupos prioritários e por faixa etária. Dentre as imunizações, a primeira dose em adultos com 49 anos ou mais sem comorbidade. Para este grupo, será das 8h às 13h. Documentação necessária: RG; CPF ou cartão SUS; comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua.



Em sete pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1; UBS Jaderlândia; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR; UBS Aurá; e Paróquia Cristo Rei - Guanabara



Além disso, o município vai vacinar, também das 8h às 13h, nesses mesmos pontos, grupos remanescentes que perderam o calendário da primeira dose: idosos com mais de 60 anos; pessoas com mais de 18 anos com comorbidade; pessoas com mais de 18 anos com deficiência; e pessoas com mais de 50 anos sem comorbidade..

Professores

A terça-feira também será dia para Ananindeua seguir o cronograma da primeira dose para professores da rede estadual. As 27 escolas habilitadas nessa fase estão definidas em cronograma publicado nas redes sociais oficiais da prefeitura e enviado internamente para gestores das unidades escolares.



Das 8h às 12h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na rodovia BR-316, avenida Magalhães, nº 26, bairro Guanabara. Documentos necessários para os professores da rede estadual: último contracheque e documentos básicos (RG e CPF).



O município iniciou a vacinação dos professores em maio e já imunizou com a primeira dose mais de 2.500 professores da educação básica, das redes municipal, estadual e privada. Os profissionais foram convocados pelos gestores em concordância com a Semed, a fim de evitar aglomerações.

Segunda dose da Coronavac

Ainda na terça, Ananindeua vai aplicar a segunda dose Coronavac para alguns grupos prioritários. Será um calendário específico para pessoas com 46 anos com comorbidades; grávidas; puérperas (até 45 dias após o parto); e pessoas com Síndrome de Down.

Será das 8h às 13h, em cinco pontos: Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6; UBS PAAR; UBS Jaderlândia; Igreja Universal, no bairro de Águas Lindas; e Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Júlia Seffer. Documentação: RG e o cartão de vacinação.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), 2.700 pessoas desses grupos são aguardadas neste dia. "A segunda dose deve ser da mesma vacina aplicada na primeira dose. Portanto, quem tomou a primeira dose deve procurar o posto de vacinação com doses da mesma vacina aplicada na primeira dose", reforçou a Sesau.



No sábado (12), Ananindeua vacinou com a primeira dose adultos com 50 anos ou mais sem comorbidade. Também foram vacinados grupos remanescentes que perderam o calendário vacinal com a primeira dose, como idosos com mais de 60 anos; pessoas com mais de 18 anos com comorbidade; pessoas com mais de 18 anos com deficiência; e pessoas com mais de 52 anos sem comorbidade.