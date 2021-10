Ananindeua vacina remanescentes de 16 a 20 anos completos nesta segunda-feira (25)

A vacinação contra a covid-19 no município de Ananindeua prosseguirá nesta segunda-feira (25), com aplicação da primeira dose do imunizante de pessoas do grupo de remanescentes com idade de 16 a 20 anos completos. A informação foi repassada pela Prefeitura Municipal neste domingo (24).

Ao todo, serão dez locais de vacinação. A vacinação será realizada das 8h30 às 13h30.O público deverá comparecer ao pontos de imunização levando os documentos necessários. São eles: RG, CPF ou Cartão SUS e comprovante de residência.

Doses

A Prefeitura de Ananindeua informa que, de janeiro até o momento, 593.771 mil doses já foram aplicadas na população, sendo 335.371 pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 233.028 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante. Em relação a terceira dose (D3), o município aplicou 25.771 doses.

Confira os locais de vacinação em Ananindeua:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. UBS Jaderlândia

4. Igreja Universal - Aurá

5. Igreja Universal - Águas Lindas

6. Assembleia de Deus - Maguari

7. UBS Paar

8. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

9. Paróquia Cristo Rei – Guanabara

10. Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2