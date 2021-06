Ananindeua vacina pessoas de 42 a 44 anos nesta terça

Nesta terça (22), Ananindeua vai aplicar a primeira dose da vacina contra a covid-19 em pessoas com 42, 43 e 44 anos completos sem comorbidade. Será das 8h às 13h, em nove pontos distribuídos pelo município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), por enquanto, não terá vacinação para grupos remanescentes (que perderam o calendário vacinal).



Pontos de vacinação:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. Assembleia de Deus - Maguari

4. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

5. UBS Jaderlândia

6. UBS Aurá

7. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

8. Paróquia São Lucas Evangelista

Av. Guajará 1

9. Igreja Universal - Águas Lindas



Documentação: RG, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), quem não tiver comprovante de residência no próprio nome também pode levar título eleitoral ou conta telefônica, de internet ou de cartão de crédito.



Nesta segunda (14), o município aplicou a primeira dose em pessoas com 45, 46 e 47 anos completos sem comorbidade. "Buscando manter a estratégia de evitar aglomerações, desta vez, não haverá vacinação de grupos remanescentes, já que a Prefeitura espera vacinar 18 mil pessoas nestes dois dias", informou a Sesau.



Além disso, desta segunda até sexta (25), Ananindeua também segue aplicando a segunda dose da Astrazeneca para pessoas com 60 anos ou mais sem comorbidade. Das 08h às 13h, em dois pontos: Paróquia Santa Paula Frassinetti (Cidade Nova 6) e Igreja Universal (Águas Lindas). Documentação: RG, CPF e cartão de vacinação.



Até o momento, 184.179 mil doses já foram aplicadas em Ananindeua, sendo 133.317 mil pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 50.862 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2).