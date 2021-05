Ananindeua vacina pessoas com comorbidades a partir de 46 anos, grávidas e puérperas

A Prefeitura de Ananindeua informou nesta segunda-feira (17) que prossegue com seu calendário de vacinação contra a covid-19. Podem receber a primeira dose da vacina quem tem 46 anos ou mais com comorbidades, grávidas, puérperas (até 45 dias após o parto) e pessoas que tenham síndrome de Down com 18 anos ou mais. O município recebeu 2.700 doses da vacina Coronavac nesta segunda-feira e com isso, as grávidas e puérperas voltam ao público alvo.

Segundo a Prefeitura, a campanha de vacinação de Ananindeua está sendo realizada em 9 igrejas distribuídas pelo município, na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jaderlândia e no posto Drive-Thru localizado na Unama BR 316, sempre das 08h às 13h.

Para receber a primeira dose do imunizante é necessário apresentar o RG, CPF e comprovante de residência de Ananindeua, além do documento com comprovação da Comorbidade (Receita médica com até 3 mês de validade ou laudo médico com até 3 anos de validade).

No caso das grávidas é necessário apresentar exame de sangue beta hCG (BhCG), já as puérperas devem apresentar documento que comprove a condição de parturiente. (Ex: Documento da maternidade relacionado ao parto).

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) destaca que a continuidade da campanha depende da disponibilidade de doses e, segundo a pasta, já foram aplicadas 113.700 (1º e 2ª) doses até o dia 14/05/2021 às 18h.

Calendário com Público Alvo:

Terça-feira (18):

- Pessoas na faixa etárias de 46 anos com comorbidades;

- Grávidas com 18 anos ou mais;

- Puérperas (45 dias após o parto) com 18 anos ou mais;

- Síndrome de Down com 18 anos ou mais.

Horário: 08h às 13h

Locais:

1. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

2. Igreja Universal - Águas Lindas

3. Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Júlia Seffer.

4. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

5. Paróquia São Vicente de Paula - Paar

6. Paróquia Santo Inácio de Loyola – Icuí

7. Assembleia de Deus - Maguari

8. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

9. Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova 6

10. UBS Jaderlândia

11. UNAMA BR 316 - Posto Drive-Thru

