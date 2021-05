Ananindeua vacina pessoas com 35 anos ou mais com comorbidades e deficiência neste sábado (22)

A prefeitura de Ananindeua acaba de informar que iniciará neste sábado (22) a vacinação de pessoas com 35 anos completos ou mais que tenham comorbidades ou deficiência permanente. De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), serão considerados indivíduos com deficiência permanente aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes limitações: motora que cause deficiência autodeclarada; grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo; Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos; Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar e outras ações.

Para receber a primeira dose da vacina será necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência. Já aquelas pessoas com comorbidades devem apresentar também, documento com comprovação da Comorbidade (Receita médica com até 3 mês de validade ou laudo médico com até 3 anos de validade). Pessoas com deficiência permanente devem apresentar documento oficial de comprovação da deficiência permanente, laudo médico ou um dos seguintes comprovantes: Passe Livre (municipal, interestadual, intermunicipal), Cartão de Estacionamento ou Carteira da Pessoa com Deficiência emitida pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), pela Associação de Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa) ou por outros órgãos públicos ou privados.

Em razão das condições específicas de armazenamento, que precisam ocorrer em temperaturas muito baixas, haverá mudança nos locais para vacinação. O horário permanece o mesmo, das 08h às 13h. De acordo com o Ministério de Saúde, o intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante da Pfizer é de 12 semanas (três meses), assim como as vacinas da Oxford/AstraZeneca. A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa que a continuidade da campanha depende da disponibilidade de doses.

Calendário com Público Alvo: Vacina Pfizer

Sábado (22)

- Pessoas com 35 anos completos ou mais que tenham comorbidades ou deficiência permanente.

* De acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), serão considerados indivíduos com deficiência permanente aqueles que apresentem uma ou mais das seguintes limitações:

1 - Limitação motora que cause deficiência autodeclarada, grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas;

2 - Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir mesmo com uso de aparelho auditivo;

3- Indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar mesmo com uso de óculos;

4- Indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc.

Horário: 08h às 13h

Locais:

1. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

2. UBS Júlia Seffer

3. Igreja Universal - Águas Lindas

4. UBS Distrito Industrial

5. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

6. UBS PAAR

7. EEEF Comandante Laurindo Candido Azeitona

8. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

9. UBS Jaderlândia

Documentos necessários

- RG, CPF, comprovante de residência;

- Pessoas com comorbidades devem apresentar documento com comprovação da Comorbidade (Receita médica com até 3 mês de validade ou laudo médico com até 3 anos de validade).

- Pessoas com deficiência permanente devem apresentar documento oficial de comprovação da deficiência permanente, laudo médico ou um dos seguintes comprovantes: Passe Livre (municipal, interestadual, intermunicipal), Cartão de Estacionamento ou Carteira da Pessoa com Deficiência emitida pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), pela Associação de Deficientes Físicos do Amazonas (Adefa) ou por outros órgãos públicos ou privados.