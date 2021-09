Ananindeua vacina adolescentes de 12 anos contra a Covid-19

Nesta quarta-feira (22) a Prefeitura de Ananindeua retoma o calendário de vacinação para os adolescentes de 12 ano, que aguardam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Até às 11h, 400 adolescentes já tinham sido vacinados. A expectativa é que até às 13h, quando encerra a vacinação, este número aumente.

Nívea Leite, enfermeira do posto de vacinação da Paróquia Nossa senhora do Amparo, na WE 30, na cidade nova 8 incentiva que os pais ou responsáveis levem seus filhos que estão no público alvo, para vacinar. "Hoje estamos esperando um número bem grande até às 13h, neste horário o fluxo está pequeno, mas acreditamos que irá aumentar 12h. Temos um grupo de 8 técnicos e voluntários, esperando esse número... A gente deseja que os pais tenham a consciência para trazer os filhos. Eles são responsáveis, porque tem que assinar. O fluxo de atendimento é rápido. Para fazer a vacina e proteção", explica.

Cabe aos pais e responsáveis orientar os filhos sobre a importância da vacinação e foi este diálogo que a Adriana Rodrigues, mãe do Davi Rodrigues teve com o filho, antes deste dia. "Eu aprendi que é muito importante vir tomar a vacina, ter cuidado. Vou continuar a usar máscara, álcool em gel... É uma segurança para o meu futuro. Continuem tomando as vacinas, mantendo o distanciamento e usando máscara", ressalta o jovem.

A mãe, orgulhosa, diz que aguardou por este momento, da vacinação do filho, principalmente por causa da volta às aulas. "A nossa preocupação era o retorno das aulas, com os nossos filhos. Para mim foi uma vitória ele tomar essa vacina. É ficar de olho no próximo calendário", declara.

Bernadeth Monteiro é avó de Isabelly Raiol de 12 anos e acompanhou a neta na sua primeira dose. Para a avó é uma alegria e segurança de vida para a neta, principalmente, depois de perder a mãe para a Covid quando ainda não se tinha perspectiva de vacina. "Pelo tanto de pessoa que já se foram, inclusive eu perdi a minha mãe logo no início da Pandemia. Então é um livramento que Deus está nos dando, conseguirmos a vacina... Eu temi pela minha família, fiquei com medo. Ver minha neta se vacinar é um máximo, muito bom mesmo, é mais uma tranquilidade para a gente", pontua Bernadeth.

Isabelly viu a família toda se vacinar e diz que estava muito ansiosa para se vacinar, devido a importância da imunização. "Estava ansiosa pela vacinação, nós também precisamos de imunidade contra a doença... Acho muito importante que todos se vacinem", concluiu a jovem.