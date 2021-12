Ananindeua tem vacinação contra covid-19 na antevéspera de Natal

Nesta quinta-feira (23) que antecede o Natal, a Prefeitura de Ananindeua mantém a programação semanal de vacinação contra a covid-19, em 22 unidades básicas de Saúde, na Van do projeto "Vacina Delivery" e com o projeto "Corujão da Vacinação". A imunização nas UBS viabiliza a primeira dose , a segunda dose da Coronavac, a segunda dose da AstraZeneca e Pfizer e a terceira dose (dose de reforço), com intervalo de quatro meses após a segunda, de 8 as 13 horas.

Quem comparecer aos postos de vacinação deve apresentar para a primeira dose: RG, CPF ou Cartão SUS e o Comprovante de Residência. Já para a segunda e terceira dose são necessários: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de Vacinação. Nas UBS, pessoas com 18 anos ou mais recebem a primeira dose; a segunda dose da Coronavac é aplicada em pessoas com 18 anos ou mais, com o intervalo de 21 dias após a primeira dose, e a segunda dose da AstraZeneca, em pessoas com 18 anos ou mais e que estejam com a segunda dose em atraso.

A segunda dose da Pfizer é destinada a pessoas com 12 anos ou mais e que tenham intervalo mínimo de 28 dias após a primeira dose. Já a terceira dose (da Pfizer) é aplicada em pessoas que tomaram a segunda dose há quatro meses.

Locais

As 22 unidades para a vacinação contra a covid-19 são: UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Celso Leão / UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Elo 1 e Elo 2 / UBS PAAR / UBS Curuçambá Rural / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Icuí / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri e UBS Una.

A Van do "Vacina Delivery" estará, nesta quinta-feira (23), das 8 às 12 horas, no Aurá (Próximo do Conjunto Ananin e Portal do Aurá). Os documentos necessários são: RG, CPF ou Cartão SUS e Cartão de Vacinação para tomar a segunda ou terceira dose.

Já o "Corujão da Vacinação", das 18 às 22 horas, funcionará nesta quinta-feira no Mix Atacarejo Mário Covas / Shopping Metrópole / Supermercado Preço Baixo (Cidade Nova).Documentos necessários para a primeira dose:RG, CPF ou Cartão SUS e o Comprovante de Residência. Já para a segunda e terceira dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação.