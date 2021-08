Ananindeua segue aplicando a 2ª dose da Pfizer nesta sexta

Nesta sexta-feira (20), Ananindeua segue vacinando com a segunda dose da Pfizer. O público-alvo são pessoas com comorbidades que receberam a primeira dose em qualquer data no mês de maio e que tenham agendamento da segunda dose da Pfizer para qualquer data no mês de agosto, além das grávidas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca. O horário de vacinação é das 08h às 13h.

A Secretaria de Saúde de Ananindeua ressaltou que, de acordo com uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde (MS), as grávidas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca devem tomar a segunda dose da Pfizer.

De janeiro até o momento, 356.335 mil doses já foram aplicadas na população, sendo 270.522 mil pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 85.813 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante. Os dados consolidados são da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) de Ananindeua.

Calendário de vacinação com a segunda da Pfizer

Data: 20/08/2021

Hora: 08h às 13h

ADIANTAMENTO da segunda dose da Pfizer

- Pessoas com comorbidades que receberam a primeira dose em qualquer data no mês de maio e que tenham agendamento da segunda dose da Pfizer para qualquer data no mês de agosto.

- Grávidas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca

Locais de vacinação

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Assembleia de Deus - Maguari

3. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

4. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

5. UBS Jaderlândia

6. Igreja Universal - Aurá.

7. Igreja Universal - Águas Lindas