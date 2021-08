Ananindeua segue apenas com a 2ª dose para profissionais do ensino municipal

Nesta quinta-feira (12), a Prefeitura de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, segue apenas com a 2ª dose da Astrazeneca para profissionais da rede municipal de ensino, no calendário de vacinação anticovid. Os servidores foram agrupados em polos, de acordo com a escola em que atuam. A imunização dessa quinta será apenas para os polos V e VI.

Das 8h às 10h30, para quem está no grupo do polo V. E das 11h às 13h, para quem está no grupo do polo VI. No auditório da sede da Secretaria Municipal de Educação (Semed), na avenida Magalhães Guanabara.

A lista dos polos está disponível na conta da Prefeitura de Ananindeua no Instagram:

Por conta do início das aulas híbridas (remoto e presencial), que estão previstas para setembro, Ananindeua antecipou, em aproximadamente um mês, a 2ª dose da Astrazeneca para os profissionais da rede municipal de ensino. O grupo é formado por professores, merendeiras, serventes e outros servidores que atuam na educação do município.

Esse calendário começou na terça (10), com a vacinação de quem foi agrupado nos polos I e II, e seguiu nesta quarta (11), imunizando quem ficou nos polos III e IV.

Sem 1ª dose

Ananindeua segue sem 1ª dose anticovid. "A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa que, em razão da falta de vacinas suficientes, não haverá calendário de vacinação por faixa etária com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 nesta quinta-feira (12). A continuidade da vacinação sempre ocorre à medida que novas doses chegam".