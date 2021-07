Ananindeua retoma vacinação com 1ª dose para pessoas de 29 anos

Após quatro dias sem vacinação contra a covid-19 pelo critério de idade, Ananindeua retoma esse calendário nesta quinta-feira (22). Será a vez de aplicar a 1ª dose em pessoas com idade de 29 anos completos sem comorbidades. Das 8h, às 13h, em dez pontos:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. Assembleia de Deus - Maguari

4. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

5. UBS Jaderlândia

6. Igreja Universal - Aurá.

7. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

8. Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1

9. Igreja Universal - Águas Lindas

10. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

Assim como nos calendários anteriores, a imunização é pelo critério de idade completa, e não pelo ano de nascimento. Sendo assim, quem nasceu em 1992, mas ainda tem 28 anos, não poderá receber a dose nesta quinta. E quem nasceu em 1991, mas ainda não completou 30 anos, poderá fazer parte da imunização.

Documentos necessários: RG, CPF ou Cartão SUS, comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa) ou a carteira de acompanhamento em saúde de uma das UBS de Ananindeua.

"Com a chegada de mais doses do imunizante contra a covid-19, a Prefeitura de Ananindeua estará vacinando nesta quinta-feira (22), pessoas com idade de 29 anos completos sem comorbidades", informou a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Por enquanto, não terá vacinação para grupos remanescentes (pessoas que perderam alguma vacinação. "À medida que mais doses forem enviadas e que estejam em quantidade suficiente, será divulgado um cronograma para atender quem perdeu o seu calendário", detalhou a Sesau.

A vacinação por faixa etária estava parada há quatro dias. No sábado (17), foram vacinadas as pessoas de 30 anos completos sem comorbidades. Na quarta (20), teve aplicação de 1.052 primeiras doses da Astrazeneca em pessoas privadas de liberdade.

Balanço

Ainda segundo a Sesau, de janeiro (início da campanha de vacinação contra a covid-19) até o momento, 280.681 doses já foram aplicadas no município, sendo 212.842 de primeira dose (D1) e 67.839 de segunda dose (D2).