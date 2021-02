Ananindeua retoma a vacinação contra a covid-19 neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informou que a campanha de vacinação de idosos contra a covid-19 será retomada neste sábado (27) após a chegada de 3.830 novas doses repassadas pelo governo do estado ao município.

Neste sábado serão vacinados os idosos com idade a partir de 82 anos ou mais. No domingo serão vacinados os idosos com 81 anos ou mais e na segunda-feira as pessoas com 80 anos. Nos dias seguintes, o calendário continua priorizando os idosos acima de 80 anos de idade, que serão vacinados de acordo com a procura e disponibilidade de doses.

Desde o dia 14 de fevereiro, o município encerrou a aplicação da primeira dose, mas, de lá pra cá, mantém normalmente a aplicação da segunda. Agora, o total de doses recebidas pela Prefeitura é de 18.900 e foram administradas na população cerca de 11.973 doses.

De acordo com o Setor de Imunização da Sesau, nesta quinta-feira (25), Ananindeua registrou o total de 3.729 pessoas completamente imunizadas, ou seja, que receberam as duas doses no intervalo de 28 dias. O restante recebeu a primeira dose e aguarda o prazo recomendado para a segunda aplicação.