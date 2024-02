Ananindeua recebe ações de cidadania, lazer e saúde neste sábado (24)

Neste sábado (24), será realizada mais uma edição da ação "Governo do Pará nos Bairros", que desta vez será no bairro da Guanabara, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. A programação será na Praça Lauro Leite e vai oferecer vários serviços gratuitos nas áreas da saúde, lazer, assistência social e cidadania à população.

No total, serão ofertados mais de 80 serviços, incluindo consultas oftalmológicas, atendimentos clínico geral e odontológicos, emissão de documentos, benefícios do CredCidadão, distribuição de cestas de alimentação, enxovais, máquinas de costura, cadastros para casamento comunitário, serviços veterinários (cadastro para castração, vacinação e consultas para cães e gatos), ecoponto.

Além disso, haverá corte de cabelo, design de sobrancelha, orientação jurídica, acesso à Carteira do Trabalho Digital, ações educativas para crianças e atividades recreativas, oficinas de gastronomia, cadastramento do programa Água Pará, negociação de débitos com a Cosanpa, entrega de cheques do programa “Sua Casa” e muito mais.

Segundo o secretário de Articulação da Cidadania, Igor Normando, a expectativa é que a ação atenda até 10 mil pessoas. “O 'Governo do Pará nos Bairros' é um programa extraordinário que leva os principais serviços do Governo a bairros que precisam deles, o que é fundamental, porque a população precisa ter acesso a estes serviços. Convidamos todos a participarem desta grande ação de cidadania”, declarou o secretário.

Números

Em 2023, o Programa “Governo do Pará nos Bairros” beneficiou mais de 95 mil pessoas. A ação conta com a participação de diversos órgãos e secretarias estaduais. Dentre estes, estão a Secretaria de Planejamento e Administração (Seplad), Secretaria de Articulação da Cidadania (Seac), Secretaria de Saúde Pública (Sespa), Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Secretaria das Mulheres (Semu), Fundação de Radiodifusão do Pará (Funtelpa), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito (Detran), Defensoria Pública do Estado, Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), Companhia de Habitação (Cohab), Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Pará (Prodepa) e Banco do Estado (Banpará), além do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Serviço

Programação “Governo do Pará nos Bairros” no bairro da Guanabara, em Ananindeua

Neste sábado (24), das 8h às 13h, na Praça Lauro Leite na rua do Fio, ao lado do Mercado Municipal.