'Pará Patas' leva serviços de saúde aos pets da Região Metropolitana de Belém; confira as datas

O Programa 'Pará Patas' está com uma agenda extensa de serviços de saúde voltados aos pets e levados a diversos pontos da Região Metropolitana de Belém. A programação, que iniciou na UsiPaz Jurunas/Condor, também irá atender às terças e quintas-feiras nas demais UsiPaz da RMB, seguindo um cronograma pré-estabelecido.

Nesta quinta-feira (25), será a vez do Guamá, na terça (30) o Bengui, na quinta (1º de fevereiro) a Cabanagem, no dia 6 irá à Terra firme, no dia 8 ao Icuí, no dia 20 ao município de Marituba e no dia 22 novamente à UsiPaz Jurunas/ Condor.

Trata-se de uma iniciativa do Governo do Estado, por intermédio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), que além de consultas veterinárias oferece serviço de vacinação antirrábica e orientações de cuidados básicos para a saúde dos animais.

Durante a programação na UsiPaz Jurunas/Condor, no último dia 23, a dona de casa Tânia Paixão aproveitou para atualizar a carteira de vacinação da pequena Britney, uma cadela da raça pinscher, de 2 anos. “Essa ação é ótima para atualizar a vacinação e proteger os cães, até porque lá em casa, por exemplo, ela é como parte da nossa família. E até que aqui ela se comportou direitinho, nem chorou”, disse.

A moradora do Jurunas Marlene Moreira levou a poodle Florzinha para uma consulta veterinária e também destacou os serviços oferecidos na Usina da Paz Jurunas/Condor. “A consulta foi ótima. Foi muito bom essa programação ter vindo para cá, porque a gente consegue consultas gratuitas. Se formos pagar por um serviço particular, os gastos são muito altos. A Florzinha está com um nódulo no peito e vai ter que fazer uma cirurgia”, finalizou.

Números

Em 2023 o programa, que busca garantir auxílio e atendimento veterinário para animais de estimação mantidos por famílias de baixa renda, atendeu mais de 50 mil pets. Durante a ação desta terça-feira (23), foram feitas cerca de 150 aplicações de vacinas antirrábica e 100 atendimentos para cães e gatos.

Segundo o secretário de Articulação e Cidadania do Pará, Igor Normando, o programa procura atender as demandas da população e assegurar a saúde aos animais. "É um momento importante, principalmente para aqueles que não têm condição de pagar para dar essa dignidade e saúde ao seu animal. Hoje iniciamos essa nova etapa do Pará Patas, que é um programa extraordinário. Aqui estamos oferecendo consultas e vacinação antirrábica de forma gratuita. Vale lembrar que o programa vai percorrer todos os bairros onde há Usinas da Paz implantadas", assegurou.