Ananindeua: Pacientes com suspeita de covid-19 terão posto fixo de atendimento

A utilização de uma unidade de atendimento permanente de atendimento aos pacientes com suspeita de covid-19 faz parte da estratégia municipal de Ananindeua para o combate do novo coronavírus. A partir desta quinta-feira (11) o atendimento fixo e exclusivo estará funcionando na Escola Municipal de Ensino Fundamental Aimmee Semple Mcpherson.

No local, será possível obter orientações, atendimento médico e hospitalar, dispensação de medicamento, atendimento psicológico e assistência social. Além disso, os pacientes podem realizar exames para diagnóstico da covid-19.

A Escola Aimmee Semple Mcpherson fica na Cidade Nova 5 - WE 19, nº241 – Coqueiro. O atendimento é sempre das 8h às 18h.

Diagnósticos

De 1º de janeiro até esta segunda-feira (8), foram atendidas 5.850 pessoas no ambulatório fixo de Ananindeua. Deste total, 648 pessoas testaram positivo para covid-19.

Ambulatório itinerante

O Programa “Ambulatório Itinerante”, que completa um mês nesta terça-feira (9), registrou 2.369 atendimentos. Durante todas as ações, são realizados testes de covid-19 (IGG, IGM e IGG+IGM e Swab), que confirmaram o diagnóstico positivo de 410 pacientes. As ações do Ambulatório Itinerante ocorrem às terças, quintas-feiras e aos sábados, e já estiveram em 12 bairros neste primeiro mês.

"A estratégia da atual gestão no combate a Covid-19 vai além da vacinação dos profissionais de saúde, idosos institucionalizados, idosos acamados e idosos não acamados e população quilombola. Ela assegura que entre os municípios da Região Metropolitana de Belém (RMB), Ananindeua consiga monitorar o avanço da Covid-19", afirma a secretária de Saúde de Ananindeua, Dayane Lima.

Quem procurar pelos serviços poderá contar ainda com uma equipe multidisciplinar com médicos, farmacêuticos e enfermeiros, que atuarão no atendimento médico e ambulatorial e na dispensação de medicamentos. Além destes serviços é oferecido ainda atendimento de regulação, vacinas para hepatite B, tríplice viral, influenza, HPV e testes rápidos para hepatites B e C, HIV e sífilis.