Postos de vacinação de Ananindeua e Santa Bárbara não funcionarão neste final de semana

Neste final de semana não haverá vacinação contra a covid-19 em nenhum dos postos montados pela Secretaria Municipal de Saude de Ananindeua (Sesau). A informação foi repassada nesta sexta-feira (2) pela Prefeitura, que atribuiu a medida ao desabastecimento de doses. Tão logo a gestão municipal receba novas remessas do imunizante, um novo calendário de vacinação será divulgado.

"A continuidade da campanha de vacinação em Ananindeua tem ocorrido de forma célere e sempre que novas doses são distribuídas à gestão municipal. Mas, devido à falta de vacinas o calendário está suspenso. A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua destaca que, a divulgação de um novo calendário será realizada assim que novas doses forem enviadas ao município", diz a nota da Prefeitura.

Nesta sexta-feira (2), o município vacinou pessoas com 36 e 37 anos completos e sem comorbidades com a primeira dose e também pessoas de 53 a 58 anos com comorbidades e de 59 anos sem comorbidades com a segunda dose.

De janeiro até agora, 245.705 mil doses já foram aplicadas pela Sesau, sendo que 179.143 mil pessoas já receberam a primeira dose e 66.562 mil já completaram o esquema vacinal.

A Prefeitura informa que no final de maio, após cinco meses do início da campanha de vacinação, conseguiu concluir a etapa da imunização contra a covid-19 com a 1ª dose em pessoas com 18 anos completos ou mais, com comorbidades ou deficiência permanente, último grupo prioritário desta fase. Com isso, Ananindeua passou a atender a população em geral por faixa etária decrescente, constando entre os primeiros municípios do Brasil a vacinar pessoas sem comorbidades.

Alívio

“Eu estou muito emocionada e feliz, pois não foi todo mundo que teve a mesma oportunidade de tomar a vacina. Eu queria que muitas pessoas que se foram tivessem tido essa chance; então hoje eu me sinto privilegiada”, destacou a promotora de vendas, Flávia Almeida, de 37 anos. "Para quem ainda tem dúvida se toma ou não a vacina eu digo que deve pensar primeiramente no bem-estar do próximo, pois a gente se prevenindo também está cuidando do outro", acrescentou.

Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara do Pará também suspendeu o atendimento da população neste final de semana. De acordo com o comunicado enviado pela gestão municipal, quem já estiver no prazo de receber a segunda dose da vacina AstraZeneca deve procurar um posto de vacinação para completar seu esquema vacinal. Para isso, é preciso verificar o agendamento na carteirinha de vacinação.

Na terça-feira (6), será retomado o cronograma de vacinação das pessoas sem comorbidades que devem receber a primeira dose. A faixa etária a ser atendida é de 34 anos e a vacina a ser aplicada será a Pfizer.

Benevides

O município de Benevides espera vacinar até o dia 9 de julho todas as pessoas de 38 a 44 anos, sem comorbidades, com a primeira dose do imunizante contra a covid-19. O atendimento ao público será feito da 8h às 13h, em cinco postos. Já o calendário de aplicação da segunda dose segue normal, nos mesmos pontos de vacinação.

Pontos de vacinação:

- UBS Benfica

- Escola Paulina Ramos

- CRAS Murinim

- Igreja Quadrangular Médice

- CMEI Berço da Liberdade