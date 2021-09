Ananindeua não terá vacinação contra covid-19 nesta segunda-feira (20)

Não haverá calendário de vacinação com a primeira e segunda doses do imunizante contra a covid-19 em Ananideua nesta segunda-feira (20), como repassa neste domingo (19) a Secretaria Municipal de Saúde de município (Sesau).

O órgão reafirma que a divulgação do calendário vacinal, com o chamamento do público alvo é realizada nas redes sociais oficiais da Prefeitura, e sempre ocorre à medida que novas doses chegam do município.

Doses

De acordo com a Sesau, de janeiro até o momento, 488.893 mil doses já foram aplicadas na população de Ananindeua. Esse total corresponde a que 301.904 mil pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 185.989 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante.