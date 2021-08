Ananindeua não terá vacinação contra a covid-19 nesta terça

Após executar calendário de 2ª dose anticovid nesta segunda (16), o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, não terá vacinação na terça-feira (17). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), não terá calendário de 1ª nem de 2ª dose.

"A divulgação do calendário vacinal com o chamamento do público alvo é realizada nas redes sociais oficiais da Prefeitura e sempre ocorre à medida que novas doses chegam no município", destacou a Sesau.

Nesta segunda, o município disponibilizou a 2ª dose da Pfizer para pessoas de 35 a 45 anos com comorbidades que foram vacinadas em maio e grávidas que tomaram a 1ª dose da Astrazeneca. também teve 2ª dose da Astrazeneca para pessoas de qualquer faixa etária que estavam com agendamento para agosto.

Já o calendário de 1ª dose parou no dia 9 de agosto, quando adolescentes de 17 anos foram vacinados com o imunizante da Pfizer. Até agora, foi o único município da Região Metropolitana que vacinou pessoas com menos de 18 anos.

De janeiro até esta segunda, 350.404 doses de anticovid já foram aplicadas na população Ananidneua, sendo 270.494 de 1ª dose (D1) e 79.910 de 2ª dose (D2) do imunizante. Os dados consolidados são da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) de Ananindeua.