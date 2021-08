Ananindeua não tem vacinação contra a covid-19 neste sábado

Neste sábado (21), não tem vacinação contra a covid-19 em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que parou a vacinação nesta sexta-feira (20), às 13h, com o calendário de 2ª dose da Pfizer para pessoas com comorbidades vacinadas em maio, para quem estava com agendamento para agosto e para grávidas que foram vacinadas com a 1ª dose da Astrazeneca.

"A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa que não haverá calendário de vacinação com a primeira e segunda doses do imunizante contra a covid-19 neste sábado (21). A divulgação do calendário vacinal com o chamamento do público-alvo é realizada nas redes sociais oficiais da Prefeitura e sempre ocorre à medida que novas doses chegam no município", explicou a Sesau.

De janeiro até esta sexta, a Secretaria contabilizou 359.034 doses já aplicadas na população de Ananindeua, sendo 270.547 de 1ª dose (D1) e 88.487 de 2ª dose (D2). Os dados consolidados são da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) de Ananindeua.