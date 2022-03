Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Izabel retomarão vacinação na quinta (3); veja locais

A aplicação de doses de imunizantes contra a covid-19 nos municípios de Ananindeua, Benevides, Marituba e Santa Izabel do Pará voltará a ser feita nesta quinta-feira (3), conforme programação estabelecida pelas gestões municipais. Em Ananindeua, a vacinação será realizada, nesta semana, na quinta (3) e na sexta-feira (4). A vacinação em Ananindeua ocorrerá das 8 às 12h30.

A 1ª dose da Coronavac será destinada para pessoas com 6 anos de idade ou mais; 1ª dose Pfizer, para crianças de 5 anos completos, imunossuprimidas ou não; 2ª dose Coronavac, pessoas com 18 anos ou mais que tenham o intervalo de 28 dias após a 1ª dose; 2ª dose Astrazeneca, para pessoas com 18 anos ou mais que estejam com a 2ª dose em atraso; 3ª dose, pessoas que tenham intervalo de 4 meses completos, após a aplicação da 2ª dose. O imunizante será da Astrazeneca, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Será preciso apresentar, para a 1ª dose: RG, CPF ou Cartão SUS. Já para a 2ª, 3ª ou 4ª dose são necessários: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação.

Confira os pontos de vacinação em Ananindeua: