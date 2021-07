Ananindeua libera a vacinação contra a gripe para maiores de 6 meses

O Ministério da Saúde autorizou estados e municípios a ampliarem a vacinação contra a gripe para toda a população. Em Ananindeua, nesta quarta-feira (07), a prefeitura iniciou a imunização contra a gripe/influenza. Até o dia 30 de julho, a população em geral com mais de 6 meses de idade, poderá ir até uma das 32 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, das 08h às 13h.

Devido à baixa procura pelos grupos prioritários, a prefeitura convoca a população para procurar um dos postos de vacinação e receber a dose do imunizante contra a Influenza (H1N1). A vacina também evita complicações decorrentes da gripe causada pelo vírus, além de ser importante para evitar uma sobrecarga no sistema de saúde do município.

As pessoas que procurarem as unidades de saúde, devem reforçar as medidas de proteção contra a covid-19, como o uso de máscaras e manter os cuidados básicos de higiene. Quem estiver apresentando sintomas gripais, deverá esperar que eles passem para tomar a vacina. Aqueles que receberam a imunização contra a covid-19, deverão esperar o prazo recomendado de 14 dias depois da 1° ou 2° dose para tomar a vacina contra a gripe.

