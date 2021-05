Ananindeua inicia vacinação de professores contra a covid-19

Nesta segunda-feira (24), a Prefeitura de Ananindeua iniciou a vacinação de profissionais da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino. A imunização desses profissionais é de grande relevância para que, em breve, o ambiente escolar volte a funcionar de forma presencial. É importante ressaltar que o retorno das aulas presenciais na rede municipal só deve acontecer quando todos os profissionais da educação estiverem imunizados com as duas doses.

Neste primeiro momento, o imunizante que está sendo aplicado é o da Astrazeneca/Fiocruz com a segunda dose indicada para aplicação em três meses (até 90 dias). Esses profissionais estão sendo convocados pela Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua a comparecerem nos dias e horários estipulados com base em um cronograma preparado para evitar aglomeração no período de imunização. O calendário se estende para a Educação Privada a partir desta quarta-feira (26).

Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino Infantil devem:



- Apresentar documento de identificação (RG e CPF) e número de matrícula da Rede Municipal de Ensino no dia e hora em que foi convocado. Uma lista com os nomes de matrículas desses profissionais estará disponível no local para fazer esse controle.



- Horário: 08h às 13h (seguir cronograma enviado pela Semed para evitar aglomeração).

Local de vacinação

1. Auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

Endereço: Av. Magalhães Barata, 26 - Guanabara, Ananindeua - PA (Rua ao lado do Supermercado Líder BR).