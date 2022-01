Ananindeua inaugura duas policlínicas no município

Ainda, dentro da programação de aniversário de 78 anos de Ananindeua, comemorado na segunda-feira (3), a prefeitura municipal de Ananindeua inaugurou, nesta terça-feira (4), a Policlínica Doutor Carlos Guimarães. A primeira unidade de referência especializada de apoio diagnóstico e de pequenas cirurgias do município, e que funcionará no lado Norte, na Cidade Nova. Na quinta-feira (6), será a vez da Policlínica do lado Sul, no bairro de Águas Lindas.

“É uma felicidade entregar a primeira Policlínica de Ananindeua, pois o nosso compromisso é cuidar da cidade, e isso nada mais é que cuidar das pessoas, dos nossos moradores. Eu tenho certeza absoluta de que, com essa Policlínica entregue hoje e com a outra que será entregue ainda nesta semana, em Águas Lindas, nós vamos poder interligar a nossa rede de atenção básica de saúde com a média complexidade, fazendo com que o paciente que saia da UBS já saia sabendo do dia e horário do seu atendimento com especialistas”, disse o gestor municipal, Doutor Daniel Santos.

POLICLÍNICA DR. CARLOS GUIMARÃES

A Policlínica Dr. Carlos Guimarães integrará a rede de serviços da Secretaria de Saúde do Município, e atenderá exclusivamente com agendamento prévio, via central de regulação. A unidade contará com uma integração digital dos prontuários e solicitações de exames e consultas para os pacientes nas áreas de saúde da mulher, saúde do homem, saúde do adulto/idoso, saúde da criança e saúde mental.

"Antes, aqui neste local funcionava uma UBS e faltavam muitos médicos. Agora vejo que vai, com certeza, melhorar para a nossa saúde. O ano de 2022 vai ser de conquistas nessa área para todos nós, da Cidade Nova, principalmente", disse a moradora da Cidade Nova 8, há 32 anos, Maria Luiza Guedes, de 56 anos.

A Policlínica do Lado Norte vai oferecer ginecologista, mastologista, urologista, ortopedista, otorrinolaringologista, gastroenterologista, proctologista, reumatologista, pneumologista, dermatologista, endocrinologista, neurologista, cardiologista, angiologista, cirurgião geral, anestesista, geriatra, pediatra, neuropediatra, gastropediatra, psiquiatra e psicólogo. já os exames ambulatoriais ofertados são: ultrassonografia, radiologia, eletrocardiograma, pequenas cirurgias e cirurgias dermatológicas.

"Sempre vim aqui no posto quando ele funcionava para receber atendimento e agora viramos uma nova página, e está muito linda a policlínica. Sou grata, principalmente, por ser tão perto de casa. A unidade está perfeita, uma estrutura bonita", disse Helena Barradas, de 43 anos, que há 12 anos mora no conjunto Stélio Maroja, na Cidade Nova.

O prefeito Doutor Daniel anunciou mais investimentos na saúde pública do município. "Teremos ainda a construção do primeiro Hospital Público de Ananindeua, que vai integrar a rede pública de saúde municipal. No ano de 2021, nós entregamos 15 unidades de saúde reformadas e vamos entregar, ainda neste mês de janeiro, mais duas".

"Nos próximos três meses, nós vamos assinar o serviço para reforma de mais 15 unidades, fazendo com que, neste ano, tenhamos 30 unidades reformadas e, assim, cumpriremos o nosso compromisso de requalificação de todas as 62 Unidades Básicas de Saúde nesses quatro anos”, disse o gestor.

POLICLÍNICA DO LADO SUL DA BR-316 SERÁ

Nesta quinta-feira (6), a prefeitura municipal de Ananindeua entregará a Policlínica do lado Sul, no bairro de Águas Lindas, com as seguintes especialidades: neurologista, ortopedista, urologista, endocrinologista, otorrinolaringologista, reumatologista, dermatologista, cardiologista, mastologista, infectologista e nutricionista, totalizando mais de duas mil consultas por mês.

Segundo a prefeitura, o acesso aos serviços das Policlínicas de Ananindeua será unicamente através de agendamentos feitos via Sistema Municipal de Regulação (SisReg). O fluxo de atendimento deve começar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e junto a equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). Caso seja solicitado um exame ou consulta/procedimento, a própria UBS agenda através do SISREG para as Policlínicas.

No atendimento da Unidade, para aqueles usuários que após realizarem as suas consultas, e caso sejam indicadas cirurgias ginecológica, geral, urológica, dermatológica e pequenas cirurgias, todos os exames pré-operatórios serão agendados na própria Policlínica, no Núcleo de Regulação Interna (NIR), proporcionando ao usuário mais conforto e agilidade no tratamento.

ESTRUTURA DAS POLICLÍNICAS

A Policlínica Lado Norte – Dr. Carlos Guimarães fica na Cidade Nova 8, na avenida Dom Vicente Zico, s/n. O horário de atendimento dos pacientes agendados pelo Sistema Municipal de Regulação (SisReg) será das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. São 12 consultórios médicos, 1 sala de ultrassonografia, 1 sala de colposcopia, 1 sala de Raio-X, 1 sala de eletrocardiograma, 2 salas de procedimentos com recuperação pós anestésica e farmácia especializada (UDME).

A Policlínica do Lado Sul, em Águas Lindas, fica na Rua Oswaldo Cruz, 404. O horário de atendimento dos pacientes agendados pelo Sistema Municipal de Regulação (SisReg) será das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira. A unidade atenderá 12 especialidades e terá farmácia para dispensação de medicamentos.