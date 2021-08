Ananindeua faz nova chamada para a 2ª dose da Astrazeneca

Nesta terça-feira (31), a Prefeitura de Ananindeua vai realizar mais um dia de vacinação destinado a pessoas que tenham agendamento para tomar a segunda dose da Astrazeneca em qualquer data no mês de agosto.

Ao todo são nove pontos de vacinação que estarão funcionando das 08h às 13h. Os documentos necessários são: RG, CPF ou cartão SUS e o cartão de vacinação com a informação da aplicação da primeira dose do imunizante.

Locais de vacinação:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2 . Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

3. UBS Paar

4. Assembleia de Deus - Maguari

5. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

6. UBS Jaderlândia

7. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

8. Igreja Universal - Aurá

9. Igreja Universal - Águas Lindas

"A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) ressalta que a divulgação do calendário vacinal com o chamamento do público alvo é realizado nas redes sociais oficiais da Prefeitura e sempre ocorre à medida que novas doses chegam do município", destacou.

"Em relação ao público-alvo, a Sesau reforça, ainda, que aquelas pessoas que não se encaixam na descrição do calendário divulgado devem aguardar a sua convocação para comparecerem a um dos postos de vacinação", detalhou.

De acordo com a Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) de Ananindeua, de janeiro até o momento, 383.857 doses já foram aplicadas na população, sendo 283.282 pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 100.575 completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante.