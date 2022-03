Ananindeua encerra mais uma etapa da 'vacinação delivery'

Encerrou neste sábado (26) mais uma etapa da "Vacina Delivery", serviço ofertado pela Prefeitura de Ananindeua em uma van que percorre os bairros, feiras e praças do município vacinando com a primeira, segunda, terceira ou quarta dose do imunizante contra a covid-19.

Vacinação Ananindeua (Ricardo Amanajás / Prefeitura de Ananindeua)

A ação começou ação na quinta-feira (24) e foi realziada em três supermercados do município: Mix Atacarejo 40 horas, Atacadão da BR e Mix Atacarejo Mário Covas. Várias crianças e adultos foram imunizadas neste último dia do serviço.

Vacinação em pontos fixos

A Prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue vacinando também, em 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS) que estão sendo utilizadas como pontos fixos. A estratégia busca descentralizar e ampliar a oferta do imunizante. Confira a programação:

Primeira e Segunda Dose da Coronavac | Vacinação destinada para crianças de 06 a 11 anos e demais pessoas a partir de 12 anos e mulheres grávidas, no caso da segunda dose o intervalo deve ser de 28 dias após a primeira dose.

Primeira e Segunda Dose da Pfizer Pediátrica | Vacinação destinada às crianças de 05 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não, no caso da segunda dose o intervalo deve ser de 02 meses após a primeira dose.

Primeira, segunda e terceira Dose da Astrazeneca | Vacinação destinada para pessoas com 18 anos ou mais, menos grávidas, no caso de terceira dose o intervalo deve ser de 04 meses após a segunda dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Quarta Dose da Astrazeneca | Vacinação destinada para pessoas com 75 anos ou mais, imunocomprometidos ou não, com intervalo de 04 meses após a aplicação da terceira dose, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores. A Secretaria ressalta que a continuidade do calendário vacinal depende do quantitativo de doses enviadas para o município.

Esta programação fixa está disponível em 27 Unidades Básicas de Saúde (UBS's), de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h30.

Unidades: UBS Ana Maria Moraes / UBS Carnaúba / UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Jardim Amazônia/ UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri / UBS Una / UBS Jardim Nova Vida / UBS Águas Lindas / UBS PAAR / UBS Roraima-Amapá/ UBS Icuí / UBS Park Laguna/UBS Atalaia.

Os documentos necessários para a primeira dose são RG, CPF ou Cartão SUS e o comprovante de residência. Já para a segunda, terceira e quarta dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação.