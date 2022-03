Ananindeua disponibiliza Coronavac, Pfizer e Astrazeneca; Benevides divulga calendário nesta segunda

ANANINDEUA

A prefeitura de Ananindeua divulgou a programação de vacinação contra covid-19 para esta semana, de 21 a 25 de março, informando que o horário será das 8h às 12h30. Serão aplicadas as vacinas Coronavac destinadas às crianças de 6 a 11 anos de idade, pessoas a partir de 12 anos e mulheres grávidas.

Ananindeua disponibiliza a primeira dose para crianças de 6 a 11 anos e demais pessoas a partir de 12 anos; a segunda dose para crianças de 6 a 11 anos e demais pessoas a partir de 12 anos, que estejam com intervalo de 28 dias completos após a primeira dose.

CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS

A Pfizer pediátrica se destina às crianças de 5 a 11 anos completos, sendo a primeira dose da vacinação destinada para crianças de 5 anos 11 anos completos, imunocomprometidos ou não; e segunda dose para criança de 5 a 11 anos completos, imunocomprometidos ou não com intervalo de 2 meses completos após a primeira dose.

A prefeitura de Ananindeua também divulgou que vai aplicar astrazeneca para pessoas a partir de 18 anos, também, a segunda dose para pessoas a partir de 18 anos que tenham tomado a primeira dose da astrazeneca; e, ainda, a terceira dose para pessoas com 18 anos ou mais com intervalo de 4 meses completos após aplicação da segunda dose independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Por fim, a quarta dose será para pessoas com 75 anos ou mais e imunocomprometidos ou não com intervalo de 4 meses completos após aplicação da terceira dose independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

BENEVIDES

A Prefeitura de Benevides informou que só terá a programação completa da semana nesta segunda-feira (21). Mas, assegurou que vai haver vacinação contra a covid-19 com imunizantes para crianças e adultos nos pontos fixos da Igreja Presbiteriana do Centro, UBS Benfica e Cras Murinin, das 8h às 13h.