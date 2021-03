Ananindeua disponibiliza 25 novos leitos exclusivos para covid-19

A Prefeitura de Ananindeua disponibilizou a partir desta quinta-feira (11) 25 novos leitos exclusivos para atendimento de pacientes com Covid-19, sendo 05 de UTI e 20 de leitos clínicos. Os leitos estarão disponíveis no Hospital Modelo, na Cidade Nova.

O anúncio da ampliação ocorre em menos de uma semana após a abertura de 10 novos leitos de UTI covid-19 no Hospital de Clínicas de Ananindeua (HCA). No último dia 27 de fevereiro a prefeitura já havia anunciado 30 novos leitos clínicos no HCA.

Agora o município passará a contar com 65 leitos custeados com recursos próprios para receber pacientes contaminados pelo Novo Coronavírus.