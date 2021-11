Ananindeua dará continuidade na vacinação contra covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde

A prefeitura de Ananindeua informou que, a partir da próxima segunda-feira (29), dará continuidade à vacinação contra a covid-19, utilizando como pontos fixos 23 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A estratégia, segundo a prefeitura, busca descentralizar e ampliar a oferta do imunizante, já que nas últimas semanas houve uma baixa procura nos pontos de vacinação nas igrejas.

A vacinação nas UBSs vai ocorrer de segunda a sexta-feira, sempre das 8h às 13h e terá à disposição a primeira e segunda dose da Coronavac para pessoas com 18 anos ou mais, no caso da segunda dose o intervalo deve ser de 21 dias após a primeira dose. Terá também a segunda dose da Astrazeneca para pessoas com 18 anos ou mais e que estejam com a segunda dose em atraso. A Secretaria ressalta que a continuidade do calendário vacinal depende do quantitativo de doses enviadas para o município.

Em relação à segunda dose do imunizante da Pfizer e a dose de reforço, a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informou que disponibilizará o imunizante durante três dias da semana em algumas UBSs e Igrejas que cederam seus espaços para a vacinação contra covid-19. Os locais de vacinação, bem como os dias da semana, ainda serão divulgados nas redes sociais da Prefeitura.

Os documentos necessários para a primeira dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o comprovante de residência. Para a segunda dose, a pessoa deve apresentar o RG, CPF ou cartão SUS e a carteirinha de vacinação utilizada na primeira dose. Já na terceira dose, assim como nas doses anteriores, é necessário apresentar o RG, CPF ou Cartão SUS, mas também o Cartão de vacinação utilizado nas duas primeiras doses.

Balanço

De janeiro até o momento, 717.569 mil doses já foram aplicadas na população, sendo 355.334 mil pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 331.841 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante. Em relação a terceira dose (D3), o município aplicou 30.394 doses.

Pontos de vacinação fixos nas UBS’s:

UBS Guanabara

UBS Nova Água Lindas

UBS Júlia Seffer

UBS Águas Brancas

UBS Aurá

UBS Centro

UBS Celso Leão

UBS Guajará

UBS Distrito Industrial

UBS Elo 1 e Elo 2

UBS PAAR

UBS Ana Maria Moraes

UBS Curuçambá Rural

UBS Paulo Frota

UBS Cidade Nova 6

UBS Icuí

UBS Cristo Redentor

UBS Warislândia

UBS Nova Zelândia

UBS Jaderlândia 1

UBS Coqueiro

UBS Ariri

UBS Una