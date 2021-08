Ananindeua convoca adolescentes de 15 e 16 anos para a vacinação

O município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), convocou para esta quarta-feira (25), no calendário de vacinação anticovid-19, os adolescentes com 15 e 16 anos completos com e sem comorbidades. O imunizante utilizado será da Pfizer, liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso em adolescentes entre 12 a 17 anos.

Das 8h às 13h, em oito pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; Assembleia de Deus - Maguari; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; e Igreja Universal - Águas Lindas.

No último dia 09 de agosto, Ananindeua vacinou com a primeira dose os jovens com 17 anos completos, e com isso, tornou-se o primeiro município paraense a vacinar abaixo dos 18 anos.

Os documentos necessários para receber a dose do imunizante são o RG, CPF ou cartão do SUS, Comprovante de residência de Ananindeua (no nome da pessoa ou em nomes dos pais) e/ou a carteira de acompanhante em saúde de uma das UBS de Ananindeua. A vacinação no município acontecerá em oito pontos, das 08h às 13h.

Balanço

De janeiro até o momento, 359.034 mil doses já foram aplicadas na população, sendo 270.547 mil pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 88.487 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante. Os dados consolidados são da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) de Ananindeua.