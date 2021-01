Ananindeua começou imunização contra a covid-19 focando idosos e profissionais de saúde

Ananindeua deu largada, ainda na manhã desta terça-feira (19), à vacinação de idosos em abrigos e de 40% dos profissionais que atuam na linha de frente contra a covid-19. Ao todo, serão 3.628 profissionais imunizados, entre 9.071 profissionais de saúde no município nesta fase inicial da vacinação. Além disso, estão na lista prioritária todos os idosos que vivem em casas de acolhimento ou institutos de longa permanência (ILP) de Ananindeua.

No total, 3.639 pessoas serão imunizadas no município com as 7. 278 doses repassadas pelo governo federal. Ananindeua definiu que cada pessoa deve receber duas doses, com um intervalo de 21 dias entre as aplicações, detalhou essa manhã administração Municipal.

Esta manhã, com a chegada das primeiras doses da Coronavac, por volta das 9h30, vacinas já foram aplicadas na casa de "Acolhimento Anani", no bairro Águas Lindas. A primeira idosa a ser vacinada em Ananindeua foi dona Alice Coelho de Alfaia, 90 anos. No mesmo local, o próprio prefeito de Ananindeua, Doutor Daniel, também vacinou a técnica de enfermagem Natalina Miranda, de 90 anos, servidora da Vigilância Epidemiologica do município há 23 anos.

“Graças a Deus. Isso é maravilhoso. Quem fala mal da vacina, fala por ignorância. Vacina é ciência”, disse Dona Alice Alfaia, que tem 90 anos e vive no abrigo Acolhimento Ananin, no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua. A idosa contraiu a covid-19 no ano passado e chegou a ser internada no Hospital de Campanha do Hangar. “Eu fiquei 15 dias lá, com febre, dor no corpo, sem gosto na boca, me sentindo mal. Mas quando sair de lá, disse pro meu afilhado que Deus ainda quer que eu cumpra algumas coisas aqui na terra”, conta.

Além de idosos, meta é 40% dos profissionais de saúde (Prefeitura de Ananindeua)

“Eu fiquei tão feliz que acho que nem vou conseguir dormir essa noite”, disse na véspera da vacinação a técnica em enfermagem Natalina Miranda. Ela soube ainda nesta segunda feira (18) que seria a primeira profissional de saúde feminina a ser vacinada no município. “É muito importante se vacinar, salva vidas. Eu trabalho na vigilância epidemiológica do município, confiro lotes, organizo, separo e levo, há 23 anos, as vacinas para cada posto ou unidade de saúde dessa cidade”, conta dona Natal, como é chamada carinhosamente pelos colegas de profissão.

Natalina Miranda,de 90 anos: profissional imunizada (Prefeitura de Ananindeua)

Na manhã desta terça-feira (19), no lançamento da campanha de vacinação do Pará, também foi vacinado o primeiro homem a atuar na saúde municipal de Ananindeua: João Bernardo Moraes, também recebeu a dose da vacina na presença do prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, e do governador do Pará, Helder Barbalho.

Dando sequência à campanha de vacinação contra a covid-19 em Ananindeua, o prefeito Doutor daniel visitou ainda a UPA Marighella, onde acompanhou o início da vacinação dos profissionais de saúde da unidade. O primeiro a receber a vacina foi o técnico de enfermagem Marcos Santos. O início da imunização dos Profissionais de Saúde da UPA do Distrito Industrial foi marcado com a vacinação da técnica em radiologia Giani siqueira, 47 anos.

O prefeito Doutor Daniel Santos visitou ainda as ações do Programa Ambulatório Itinerante, que, nesta terça-feira (19), esteve na Escola de Ensino Fundamental Associação das Mulheres Moradoras de Ananindeua (AMA).

A titular da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua, Daiane Lima, ressaltou que a população deve continuar se protegendo. “Mesmo com o início da imunização, devemos continuar usando máscaras e álcool 70% para evitar o avanço do contágio e protegermos as nossas vidas e de outras pessoas”.