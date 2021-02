Ananindeua começa a vacinar idosos a partir dos 81 anos

Os idosos a partir dos 81 anos começaram a ser vacinados em Ananindeua a partir da manhã deste domingo (28). A vacinação deve continuar avançando pela faixa etária de maneira decrescente de acordo com o planejamento da Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau). O município recebeu 3.830 novas doses para continuar o calendário que foi interrompido, nos idosos acima de 82 anos.

A maioria dos que buscaram a primeira dose da vacina procuram as nove unidades de saúde pela manhã bem cedo. A maior procura ocorreu na Unidade Básica de Saúde (UBS) Paulo Frota, na Cidade Nova, o que gerou aglomeração até às 10h. No decorrer da manhã o movimento foi tranquilo nos postos de vacinação.

“Recebemos doses na última quinta-feira, retomamos no sábado a campanha, porque precisamos de um dia para planejar tudo. Amanhã atenderemos os idosos com 80 e na quarta-feira os idosos com 90 anos ou mais que começam a receber a segunda dose. Os profissionais de saúde já estão recebendo essa segunda dose também”, informou a secretaria de saúde Dayane Lima, que visitou a UBS Paulo Frota.

Cláudio Pinheiro/O Liberal

A secretaria recomenda aos idosos que se vacinarão procurar outras unidades, além da Paulo Frota, para que sejam atendidos mais rapidamente e evitem aglomerações. Por volta das 10h30 de ontem o atendimento nas UBS da Guanabara e do Júlia Seffer, por exemplo, não tinha nenhuma pessoa. As duas unidades dos bairros mais periféricos receberam 100 doses cada e aplicaram menos da metade. Diferente da UBS Paulo Frota que no final da manhã já havia feito 158 aplicações.

“A gente orienta que as pessoas não precisam vir cedo, podem vir depois das 10h que está mais tranquilo. Todo mundo vindo cedo causa aglomeração. Também orientamos para que os idosos procurem outras unidades”, esclareceu a secretaria.

A vacinação continuará nas nove Unidades Básicas de Saúde (UBS) que são a UBS Júlia Seffer, UBS da Guanabara, UBS Águas Brancas, UBS do Distrito Industrial, UBS do PAAR, UBS Paulo Frota (Cidade Nova), UBS do Uirapuru, UBS do Coqueiro e a UBS do Jaderlândia.

Para se vacinar, os idosos precisam apresentar um documento de identidade e um comprovante de residência no seu nome, também podem ser utilizados o Cartão SUS, título de eleitor ou comprovante de residência no nome da pessoa que busca a imunização. As regras foram discutidas entre a prefeitura, judiciário e Ministério Público para que somente cidadãos de Ananindeua se vacinem.