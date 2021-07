Ananindeua chegará ao quarto dia sem vacinação contra a covid-19

Nesta sexta-feira (16), a vacinação contra a covid-19 vai continuar paralisada em Ananindeua. Ao todo, serão quatro dias consecutivos sem aplicação de nenhuma dose para nenhum grupo, por falta de imunizantes no estoque. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), não há previsão para retomar a imunização.

"Em razão da falta de vacinas suficientes, está suspenso o calendário de vacinação com a primeira dose da vacina contra a covid-19 no município. A continuidade da vacinação sempre ocorre à medida que novas doses chegam", reforçou a Sesau. A suspensão também inclui calendário de segunda dose e de novas chances para quem perdeu algum calendário.

Nas últimas semanas, Ananindeua chegou a avançar na vacinação pelo critério de idade sem comorbidades. Na quarta-feira retrasada (07), foi a vez de quem tem 33 anos. No sábado (10), a primeira dose foi destinada para a faixa de 32 anos.

Além disso, ao longo da semana passada, também foram disponibilizadas segundas doses de Astrazeneca e Coronavac. O último dia com vacinação foi na segunda-feira (12), com primeira dose para pessoas com 31 anos completos.

Sobre a vacinação dos grupos remanescentes, a Sesau voltou a explicar que a divulgação de um novo calendário de vacinação com a primeira dose para quem perdeu o dia da sua imunização será após a conclusão da vacinação em pessoas com 30 anos completos sem comorbidades.