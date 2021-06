Ananindeua avança na vacinação contra a Covid-19 e vai vacinar pessoas de 42 a 47 sem comorbidades

Nos dias 21 e 22 de junho, a Prefeitura de Ananindeua realiza vacinação da primeira dose para pessoas na faixa etária de 42 a 47 anos completos e sem comorbidades. Para evitar aglomerações, desta vez não haverá vacinação de grupos remanescentes, já que prefeitura espera vacinar 18 mil pessoas nestes dois dias.

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa que, até o momento, 182 mil doses já foram aplicadas na população, sendo 133.317 mil pessoas já tomaram a primeira dose e 48.683 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose do imunizante.

A população deve estar atenta aos horários e locais de vacinação. Segunda-feira (21), das 8h às 13h, o atendimento é para as pessoas com 45, 46 e 47 anos completos sem comorbidades. Já na terça-feira (22), o atendimento é para o público com 42, 43 e 44 anos completos sem comorbidades, também das 8h às 13.

Confira os locais de vacinação:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. Assembleia de Deus - Maguari

4. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

5. UBS Jaderlândia

6. UBS Aurá

7. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

8. Paróquia São Lucas Evangelista

Av. Guajará 1

9. Igreja Universal - Águas Lindas