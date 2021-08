Ananindeua aplica a 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca nesta segunda

Nesta segunda-feira (16), Ananindeua terá calendário vacinal contra a Covid-19 apenas de segunda dose. O município vai aplicar as doses da Pfizer e Astrazeneca e, por isso, a Secretaria Municipal de Saúde pede atenção ao público alvo, pois são pontos de vacinação diferentes.

A vacina da Pfizer estará disponível apenas para pessoas de 35 a 45 anos com comorbidades, e que receberam a primeira dose em qualquer data no mês de maio e, as grávidas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca. Para este público estão disponíveis seis pontos de vacinação, com horário de funcionamento das 08h às 13h.

A Secretaria de Saúde de Ananindeua ressalta que, de acordo com uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde (MS), as grávidas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca devem tomar a segunda dose da Pfizer.

Já a vacina da Astrazeneca, está disponível para pessoas de qualquer faixa etária e que tenham agendamento da segunda dose para qualquer data no mês de agosto. Para este público estão disponíveis quatro locais de vacinação, com funcionamento das 08h às 13h.

Balanço de vacinação em Ananindeua

De janeiro até o momento, 349.887 mil doses já foram aplicadas na população, sendo 270.464 mil pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 79.423 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante. Os dados consolidados são da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) de Ananindeua.



Calendário de vacinação com a segunda da Pfizer

Data: 16/08/2021

Hora: 08h às 13h

- Pessoas de 35 a 45 anos com comorbidades que receberam a primeira dose no mês de maio.

- Grávidas que tomaram a primeira dose da Astrazeneca

Locais de vacinação

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

3. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

4. UBS Jaderlândia

5. Igreja Universal - Aurá.

6. Igreja Universal - Águas Lindas

Calendário de vacinação com a segunda da Astrazeneca

Data: 16/08/2021

Hora: 08h às 13h

- Faixa etária livre - Vacinação destinada para pessoas com agendamento da segunda dose da Astrazeneca no mês de agosto.

Locais de vacinação

1. Paróquia Santa Paula Frassinetti - Cidade Nova 6

2. Assembleia de Deus - Maguari

3. UBS Jaderlândia

4. Igreja Universal - Águas Lindas