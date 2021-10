Ananindeua aplica 2ª dose da Pfizer em pessoas de 32 e 33 anos nesta quinta

Nesta quinta-feira (07), a Prefeitura de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, segue com o calendário de imunização contra a covid-19 com complemento do esquema vacinal. Será dia de 2ª dose da Pfizer para pessoas com 32 e 33 anos sem comorbidades. Das 8h30 às 13h30, em nove pontos:

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. UBS Jaderlândia

4. Igreja Universal - Aurá

5. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

6. Igreja Universal - Águas Lindas

7. Assembleia de Deus - Maguari

8. Paróquia Cristo Rei – Guanabara

9. UBS PAAR

"A Secretaria de Saúde de Ananindeua destaca que a segunda dose deve ser da mesma vacina aplicada na primeira dose, e os documentos necessários são: RG, CPF e o Cartão de vacinação utilizado na aplicação da primeira dose", pontuou a Sesau.

Balanço

Nesta quarta (06), Ananindeua aplicou a 3ª dose da vacina anticovid-19 em idosos com 67 anos ou mais. Desde janeiro até esta quarta, 534,679 doses foram aplicadas na população, do município. Ao todo, foram 324.550 primeiras doses, 200.395 segundas doses e 9.731 terceiras doses.