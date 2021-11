Ananindeua aplica 1ª e 2ª doses da Pfizer em pessoas acima de 12 anos

No município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, a campanha de vacinação contra a Covid-19 continua nesta segunda-feira, 22, a aplicação da 1ª e 2ª doses da Pfizer em todas as pessoas com idade a partir de 12 anos, sendo que, no caso da 2ª dose deve haver o prazo de 28 dias da dose anterior.

A vacinação acontece em nove pontos da cidade, entre às 8 e às 12 horas, exceto na Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, da Cidade Nova 2, que funcionará das 8h30 às 12h30.

É necessária a apresentação do RG, CPF ou cartão SUS e do comprovante de residência, e, no caso da 2ª dose, não precisa apresentar o comprovante de residência, mas sim a carteirinha de vacinação usada para receber a 1ª dose.

Segundo a Prefeitura de Ananinedua, 355.334 mil pessoas já tomaram a 1ª dose, 319.863 mil a 2ª dose e 29.297 a 3ª dose.

Confira os locais de vacinação nesta segunda-feira, 22:

Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2 (08h30 às 12h30);

UBS Jaderlândia;

Igreja Universal, no Aurá;

Paróquia Nossa Senhora do Amparo, na Cidade Nova 8;

Igreja Universal, em Águas Lindas;

Assembleia de Deus, no Maguari;

Unidade básica de saúde do Paar;

Rotary Club de Ananindeua, na Cidade Nova 2;

Igreja Catedral da Fé, no Distrito Industrial