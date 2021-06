Ananindeua aguarda chegada de mais vacinas para seguir com imunização

O município de Ananindeua não terá calendário de vacinação contra a covid-19 nesta terça (08). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau), o cronograma vacinal é planejado de acordo com o total de doses que o município recebe, e a continuidade do calendário está condicionada à chegada de novas remessas dos imunizantes.



Nesta segunda (7), o município vacinou pessoas com mais de 52 anos sem comorbidades e pessoas de grupos remanescentes que perderam o calendário de vacinação, como pessoas acima de 18 anos com comorbidades e até idosos que não conseguiram ser vacinados no início do ano. Esses grupos remanescentes não incluíram professores do ensino infantil (municipal) nem professores da rede particular nem rodoviários, que já foram vacinados fora da faixa etária, pela categoria, em convocação específica.



A Secretária Municipal de Saúde, Dayane Lima, reforçou que, conforme chega a vacina, o município abre um calendário de vacinação. "Nesse momento, o que a gente tá vendo é que muitos ainda não tinham se vacinado em grupos anteriores e estão procurando a vacina hoje (segunda). Ao todo, recebemos mais de cinco mil doses da Pfizer e incluímos os grupos remanescentes. Conforme for chegando mais vacina, nós vamos decrescendo a faixa etária", afirmou a secretária.



Dúvidas



O calendário vacinal em Ananindeua gerou dúvidas em algumas pessoas de grupos prioritários. Nesta segunda, o professor Denny Rodrigues, de 40 anos, que trabalha na rede de ensino particular do município, foi ao ponto de vacinação montado na Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo, na Cidade Nova 2, e não conseguiu tomar a primeira dose.



"Eu não pude tomar a vacina no dia que fui convocado porque eu ainda estava dentro dos 14 dias da imunização da vacina da gripe. Então, fui nesta segunda à Labaredas de Fogo. Disseram que tinha que esperar o Governo do Estado mandar mais doses. Tinha dois rodoviários que também não conseguiram se vacinar por esse motivo no local", disse.



O contratempo se deu porque ele não sabia que, diante da perda da data para a categoria dele, só poderia ser vacinado se tivesse a idade do calendário por faixa etária sem comorbidade (que era de mais de 52 anos nesta segunda). Ou deveria aguardar um próximo calendário específico.



Posicionamento da Sesau

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) disse que "os profissionais de ensino infantil (rede municipal e particular) e os rodoviários moradores de Ananindeua aptos a tomar a vacina, estavam devidamente identificados em listas no local definido para a imunização de cada categoria".

"A Secretaria ressalta que independentemente da classe profissional, se a pessoa estiver na faixa etária do calendário vacinal pode receber a primeira dose do imunizante. Assim que o município receber mais doses destinadas as duas categorias, será divulgado um novo calendário", detalhou a nota.