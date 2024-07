Amor de avós ajuda no afeto, ternura e desenvolvimento dos netos

Os avós são conhecidos por serem aqueles que mimam, que fazem todas as vontades e protegem os netos. Nesse dia dos avós, 26 de julho, a reportagem conversou com a servidora pública Carmelita Pinto, avó de quatro netos, para falar um pouco do que mudou sua vida após a chegada dos netos. Segundo algumas pesquisas, netos que têm um laço emocional próximo com seus avós obtêm uma variedade de benefícios importantes para toda a sua vida.

Carmelita diz que na sua geração as pessoas foram criadas para casar, ter filhos e netos. E essa trajetória sempre fez parte de sua vida e, inclusive, o sonho de ter netos. "Eu sempre quis ter netos, mas claro, nunca fiz esse tipo de cobrança aos meus filhos, pois eles decidem a própria vida", pontua.

Mas ela conta que a partir do momento em que os netos foram chegando a sua vida ganhou mais alegria e motivação. "Eles trazem alegria, a casa fica diferente. E além de tudo, eles me motivam a me cuidar mais, pois eu gosto de estar preparada fisicamente para brincar com eles. Eu sou do tipo de pular e correr com os netos", acrescenta.

Theo, 11 anos, Miguel, 8 anos, e Manuela, 6 anos, confirmam que a avó é do tipo de se jogar nas brincadeiras. Ainda tem a Antonella, que mora em São Paulo. "A minha avó é a pessoa mais importante, amo fazer as coisas com ela", fala Miguel com os olhos marejados.

Theo diz que gosta da companhia da avó e das brincadeiras que ela lhe proporciona, assim como Manuela completa que sua brincadeira preferida é "fantasma".

Segundo algumas pesquisas, crianças que têm relacionamentos fortes com os avós são mais bondosas, generosas e com menores taxas de ansiedade e depressão no futuro.Samea Quebra, que é formada em psicologia e tem mestrado na área, explica que a relação entre avós e netos passa pelos pais das crianças. Há uma tríade nessa relação, que inclusive exige uma certa maturidade para preservar essa relação que se estabelece.

"Qualquer relação para ser considerada saudável é necessário que seja cultivado o respeito e outros sentimentos associados como ternura e simpatia que ajudam no desenvolvimento do ser humano e identitário e seguro”, pontua Samea Quebra, que acrescenta que a partir disso são crianças que vão se desenvolver e se tornarem adultos mais afetivos.

"Isso implica em uma segurança psíquica e que desenvolve de forma mais confiante. E na parte dos avós também vão ter benefícios, pois vão ter também cultivo afetivo nesse envelhecer, que vem com a aliança afetiva construída ao longo dos anos”, acrescenta Samea.

Samea faz questão de pontuar sobre uma mudança de geração, uma vez que em gerações passadas as pessoas viam a avós como figuras que eram a principal rede de apoio das crianças. Mas a partir de alguns recortes sociais essa realidade já não prevalece. Pois muitos avós ainda têm uma rotina de trabalho e não têm tempo livre para cuidar das crianças em um período integral.

O Dia dos Avós é comemorado anualmente em 26 de julho, Dia de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus. No Brasil, a data é popularmente conhecida como Dia da Avó ou Dia da Vovó. Sua origem é portuguesa e tem como objetivo homenagear e agradecer toda a consideração e carinho dos avós com os seus netos.