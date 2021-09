Amigos prestam homenagem às vítimas do acidente na avenida Nazaré

Um grupo de familires, amigos e integrantes do Civic Clube Belém promove, na noite desta quarta-feira (1º), uma carreata em homenagem às vítimas do acidente, ocorrido na avenida Nazaré perto da Generalíssimo Deodoro, com duas mortes, na quinta-feira, dia 26 de agosto, e para pedir justiça no caso. As vítimas que vieram a óbito são Renata Corrêa Bezerra e a filha dela Maria Luiza Corrêa Torres, de apenas dois anos de idade. O pai e marido, Leandro Nascimento Torres, encontra-se em recuperação. Ele fazia parte do Civic Club, e 50 veículos estavam previstos para participar do evento. Em um dos carros no evento havia uma mensagem em um dos vidros: "Não foi racha!".

No acidente, Leandro Nascimento e Allan Rocha dirigiam carros particulares em velocidade, como parte de uma perseguição pelo centro de Belém, após discussão entre os dois homens. Os condutores acabaram perdendo o controle dos veículos, provocando o choque lateral entre os carros. Allan é acusado de ter praticado crime de duplo homicídio doloso, quando há intenção de matar. Allan e a namorada dele, Nicole Dias estão hospitalizados.

Leandro já teve alta hospitalar. O sepultamento de Renata e Maria Luiza se deu na sexta-feira, 27 de agosto, em Ananindeua.

Carreata

A carreata dos amigos das vítimas do acidente saíram da rodovia Augusto Montenegro com a Independência. A partir da Independência, eles ficaram de seguir em direção ao bairo da Cidade Velha, até o Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas. De lá, o itinerário prosseguiria até a avenida Nazaré com a Generalíssimo Deodoro, onde se deu o acidente na madrugada do dia 26.

O evento foi também organizado para alertar a sociedade sobre a necessidade de maior atenção no trânsito, para que acidentes semelhantes ao ocorrido não se repitam na área metropolitana. As pessoas participantes da manifestação usaram camisas alusivas à família de vítimas e extenaram pedido de justiça no caso.