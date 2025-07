Ambientes verdes refrescam o lar no verão amazônico; veja como cuidar das plantas nesta época

O verão amazônico chegou e os paraenses buscam meios de amenizar as altas temperaturas e as consequências que elas podem gerar. Em meio ao clima quente e a uma rotina acelerada, a manutenção de ambientes verdes em casas ou apartamentos é uma saída para quem busca alívio térmico e relaxamento na Amazônia. Contudo, cuidados são necessários para o cultivo de plantas em ambientes internos.

Segundo o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Sidney Abreu, o mês de julho vai apresentar altas temperaturas no Pará, com possibilidade de alguns municípios registrarem até 38 °C. Dessa forma, os ambientes verdes surgem como solução natural para os moradores adotarem em seus lares.

De acordo com o professor de Floricultura e Paisagismo da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Luiz Augusto de Sousa, as plantas servem como reguladoras de temperatura e umidade, uma vez que liberam vapor d’água, o que aumenta a umidade e reduz a temperatura local. Além disso, os vegetais podem sombrear paredes e janelas, o que resulta na diminuição do calor na residência.

A psicopedagoga Denise Corrêa cultiva várias espécies de plantas há mais de 20 anos, o que torna a sacada de seu apartamento um grande ambiente verde. Esse espaço natural a beneficia em vários aspectos, como o alívio térmico. “Alivia, sim, o calor. Você precisa regar, precisa estar colocando água nelas. Vai te deixando mais relaxada e tranquila, com esse mês de julho que estamos vivendo”, afirma Denise Corrêa.

Os ambientes verdes ajudam para além do clima

Além do alívio climático, ter ambientes verdes em casa também beneficia o lar de várias formas diferentes. De acordo com o professor Luiz Augusto, o cultivo de plantas em casa melhora a qualidade do ar, pois elas absorvem compostos tóxicos, como formaldeído e benzeno; reduz o estresse; estimula a criatividade e a concentração; e serve como isolamento acústico natural, já que plantas e jardins verticais ajudam a absorver sons.

A psicopedagoga considera o jardim de casa um “cantinho terapêutico”, pois ajuda no aspecto mental, espiritual, físico e emocional. “Isso me traz paz e tranquilidade. Porventura, se eu chegar do meu trabalho cansada, precisando me reconectar com a minha saúde mental, espiritual, física e emocional, é aqui na minha sacada que eu encontro essa paz”, relata Denise Corrêa.

O cultivo de plantas em casa serve também para afazeres culinários. “Podemos estar fazendo diversos pratinhos. Se eu for fazer um quibe, já pego a hortelã do meu jardim; um pesto, eu pego meu manjericão. Foi cultivado por mim, com a minha energia. Uma verdadeira conexão com a natureza”, conta Denise Corrêa .

No verão, as plantas precisam de um cuidado extra

O verão demanda que as pessoas prestem atenção especial ao cultivo das plantas durante este período, a fim de que elas sobrevivam ao calor e continuem saudáveis. O professor Luiz Augusto recomenda os seguintes cuidados:

Rega inteligente: regar quando o sol está mais fraco – de manhã cedo ou ao fim da tarde – para evitar evaporação rápida e queimaduras nas folhas.

Evitar podas drásticas: é recomendado remover apenas partes secas ou doentes, pois o calor pode prejudicar o crescimento de novos brotos.

Aumentar a umidade: borrifar água ao redor das plantas – não diretamente nas folhas sensíveis – para criar um microclima mais úmido.

Agrupar os vasos: ajuda a manter a umidade do ar ao redor das plantas.

Cuidado com as pragas: o calor favorece o aparecimento de pulgões, cochonilhas e fungos. Devem ser usadas soluções naturais, como óleo de neem, para o controle.

Adubação consciente: fornecer nutrientes é importante, mas sem excessos, pois o crescimento é acelerado no verão.

Cobrir o solo com palha, folhas secas ou serragem: ajuda a manter a umidade e protege as raízes do calor.

Entre as dicas de cuidados, o destaque é a necessidade de rega no verão, como aponta o engenheiro agrônomo Rômulo Teixeira. “O cuidado mais essencial é a rega, já que é um período muito quente. Então, é sempre importante deixar as plantas regadas e úmidas. Com a falta de água, pode-se prejudicar o desenvolvimento, levando até à morte”, explica.

Ainda segundo o engenheiro agrônomo, para o cultivo em casa ou apartamento, é recomendada a escolha de plantas de sombra, como jiboia, espada-de-são-jorge, lírio-da-paz e zamioculca.