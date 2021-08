Amantes dos pets e entidades comemoram lei que institui a Semana Municipal de Proteção Animal

A conscientização da população sobre a necessidade de proteção e o combate ao abandono e maus-tratos dos pets é o foco da lei que institui a Semana Municipal de Proteção Animal, que, a partir de 2021, será celebrada anualmente no mês de outubro. O projeto, que foi sancionado pelo prefeito Edmilson Rodrigues no último dia 28 de julho, passará a fazer parte do calendário oficial de datas e eventos municipais.

A iniciativa possibilita o fortalecimento das ações que já são feitas pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e Hospital Veterinário Municipal Dr. Vahia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Entre os serviços já oferecidos para cães e gatos, estão a realização de feiras de adoção de cães e gatos, serviços de castração de animais e conscientização sobre a importância da prevenção da saúde dos pets.

Bethânia David, chefe do CCZ, explica que além dos cuidados já realizados com a população animal da cidade, o projeto chegará às escolas e universidades, para que seja proposto uma educação coletiva acerca do tema.

"A intenção é de que todas as instituições de ensino debatam essa temática e que surjam propostas de educação para todos sobre os animais. É muito importante a criação dessa lei porque trás a conscientização que o assunto merece. As pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre o que deve ser feito em relação ao cão ou gato, quais atitudes são permitidas por lei e a Semana vem para esclarecer isso, para mostrar que os animais têm seus direitos. Espero que todos abracem esse projeto. Os meios de comunicação e o trabalho corpo-a-corpo nas escolas fará a diferença para a elaboração de propostas que alcancem esses animais", explica Bethânia David.

A proposta de lei foi apresentada na Câmara Municipal de Belém (CMB) em junho deste ano, por meio de projeto de lei de autoria do vereador Renan Normando (Podemos).

Ato de amor



A aprovação da lei foi comemorada por diversas entidades ligadas à causa animal. A médica veterinária Andressa Leitão aponta que a criação de uma semana dedicada aos animais pode disseminar informações e respeito aos pets. "As futuras gerações terão um projeto que visa juntar todas as ações que já estão em execução, somado com a educação da sociedade sobre o tema. A alta população de animais em situação de rua é um problema de saúde pública, pois as doenças deles podem ser transmitidas para nós, humanos. A lei sancionada é um feito histórico e positivo para a nossa cidade", explica a médica.



A microempresária Deborah Branco entende bem da importância da adoção. Dona de quatro animais de estimação, três gatos e um cachorro, ela conta que o carinho pelos pets teve início depois que trabalhou em um clínica veterinária. "Onde eu trabalhava, tinha parceria com um abrigo de animais e vivenciei diariamente a luta deles pelo bem-estar animal. A minha primeira adoção foi de um cachorro. Ele chegou na clínica muito debilitado, não andava direito. Fui dar lar temporário, mas me apaixonei e fiquei com ele. Os outros três adotados são gatos, todos encontrados em situação de abandono nas ruas. Foram as minhas melhores escolhas. Eles me dão amor diariamente, me desestressam, são companheiros", relata Deborah.



Serviço



Para adotar um pet, os interessados podem ir ao Centro de Zoonoses, localizado na Augusto Montenegro, km 11, de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 13h, apresentando documento de identificação e comprovante de residência. Para mais informações, basta ligar para o número disponível do CCZ : (91) 33442350.

O CCZ também conta com um perfil na rede social Instagram @peludinhos_ccz, que permite atendimento online. O interessado pela adoção passa por uma entrevista que avalia se ele está apto para cuidar do cão ou gato pretendido.

Denúncias de maus-tratos de animais a população pode recorrer à Delegacia do Meio Ambiente (Dema), por meio do 181.



(Karoline Caldeira, estagiária sob a supervisão de Ana Carolina Matos, de O Liberal)