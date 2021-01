Alunos participam, em escola municipal de Belém, de revisão para o ENEM

O aulão de revisão para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem 2020) está ocorrendo na Escola Municipal Manuela Freitas, em Belém, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semec). As aulas continuarão até o dia 30, véspera da prova digital. As provas impressas do Enem 2020 serão realizadas dias 17 e 24 deste mês de janeiro e as digitais, dia 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Desde o dia 15 de janeiro o aulão foi transferido para a escola Manuela Freitas, localizada na avenida Gentil Bittencourt, em São Brás. As aulas serão nos horários das 8h30 às 12h30 e das 13 às 18 horas, com a participação de 50 alunos em cada turno.

O cursinho continua com aulas remotas e as aulas presenciais também vão ser gravadas para serem disponibilizadas pelo site e rede social do preparatório. Os aulões seguem as recomendações básicas sanitárias de combate à covid-19. Sobre a prova do próximo domingo, a professora Sueanne Freitas, que leciona Redação e integra a equipe do aulão, disse que, além dos protocolos de segurança e higienização que o candidato deve adotar até o local da prova, durante a prova e no retorno para sua residência, o aluno precisa continuar administrando bem o tempo em que vai realizar resolver as questões. “A Administração desse tempo é fundamental para que ele possa fazer uma prova com tranquilidade”, disse.

“Sabemos que parte do conteúdo foi comprometido em virtude da pandemia. O que se observou, na prova do domingo, dia 17, foi uma priorização dos conteúdos de primeiro e segundo ano. Já era uma expectativa, algo que pode ser repetir na prova de domingo também nas áreas de Natureza (Ciência da Natureza) e Matemática. É que o conteúdo do terceiro ano não foi contemplado completamente como deveria, principalmente pelos alunos da escola pública, que não tiveram aulas como deveriam. Acabou sendo priorizados os conteúdos de primeiro e segundo ano”, explicou.

Professor de Física sugere revisão de conteúdos

Também fazendo parte da equipe do aulão, o professor de Física Lauro Henrique disse que, sobre a prova de domingo, Ciências da Natureza, o aluno tem que fazer revisão em relação a alguns conteúdos. “Conteúdos, por exemplo, em termos de teoria. Fazer a diferença entre tipos de usina (hidrelétrica, termoelétrica, nuclear), estudar um pouquinho sobre balanço energético no Brasil”, disse. Ele também sugeriu calma aos alunos. E que eles montem uma estratégia para fazer essa prova. E, ainda, adotar os devidos cuidados sanitários por causa da pandemia.

SERVIÇO:

As provas do Enem 2020 iniciaram domingo, dia 17 (1º dia da aplicação do Enem impresso) e se repetem no domingo dia 24 de janeiro (2º dia da aplicação do Enem impresso). Dia 31 ocorre a aplicação do Enem Digital (1º dia) e dia 7 de fevereiro 2021 é o 2º dia da aplicação do Enem Digital. Dias 24 e 25 de fevereiro estão agendadas as aplicações do Enem PPL/Reaplicação (1º e 2º dias).

Abertura dos portões: 11h30.

Fechamento dos portões: 13h.

Início das provas: 13h30.

Término das provas 2º dia: 18h30; Gabarito das provas objetivas: até três dias úteis depois das últimas provas. Data para o candidato acessar sua prova de redação: ainda não foi divulgada.

Divulgação dos resultados: 29 de março; Enem PPL (para pessoas privadas de liberdade) e reaplicação: 24 de fevereiro (quarta) e 25 de fevereiro (quinta).