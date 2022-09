Alunos do EJA visitam Museu Emílio Goeldi na noite desta quarta-feira (21)

O Parque Zoobotânico do Museu Emílio Goeldi abre as portas, na noite desta quarta-feira (21), para receber uma turma de alunos do Educação de Jovens Adultos (EJA). O parque fica localizado na avenida Magalhães Barata, em Belém.

A visita noturna ocorre dentro da programação da 16ª Primavera dos Museus, que começou na última segunda-feira (19) e percorre museus da capital, Abaetetuba, Itaituba, Marabá e Muaná, até o dia 25 de setembro.

O grupo sairá para uma caminhada pelas trilhas do parque para observar os animais e as plantas noturnas, sentir os odores e sensações, aprendendo sobre as espécies que vivem no museu.

A programação de participação do Museu Emílio Goeldi na 16ª Primavera dos Museus ainda inclui trilhas, workshops e dinâmicas educativas ao longo dos próximos dias.