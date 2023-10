Alunos do Colégio Physics visitam a sede do O Liberal

Os alunos da oitava série do colégio Physics, localizado na rodovia Augusto Montenegro, no Parque Verde, em Belém, realizaram uma visita à sede do O Liberal, nesta segunda-feira (30). O grupo, composto por três alunos, conheceu a redação integrada e as dinâmicas para construção do jornal impresso e online. Os alunos também vieram conversar sobre o Festival Itália Mia, que será realizado nos dias 3 a 5 de novembro, para obter dicas e conhecimentos a respeito da cultura italiana, já que a Itália é o tema sobre o trabalho que vão realizar na escola.

A aluna Elise Gester, de 14 anos, conta que obtinha muita curiosidade a respeito da produção das notícias e sobre o jornal impresso. "Eu sempre tive um motivo de interesse em saber como eram feitos os jornais, como era a produção das matérias. Eu tinha uma visão ampla de como poderia ser, mas observar a redação e ver como tudo é feito em um único local, isso está fora do meu imaginário", conta Elise.

O aluno Gabriel Antero, de 14 anos, contou que o grupo se sentiu feliz com o convite para conhecer a redação do O Liberal. "A gente está fazendo um trabalho sobre a Itália, viemos conhecer o consulado e fomos recebidos aqui na redação e me senti feliz. Achei a redação bem legal, é muito interessante", disse.

VEJA MAIS:

Marina Ramos, 13 anos, disse que a visita à redação é importante para saber como é a divisão de tarefas e como funciona o jornal. "Achei muito interessante saber o que tem por trás, sobre o que vem antes do jornal está pronto, tanto o impresso quanto o digital. Foi bacana saber como é a produção e também foi muito legal saber que tem várias equipes por trás", pontua.

Os alunos receberam informações a respeito do jornal impresso (Thiago Gomes / O Liberal)

Durante a visita, os alunos foram em buscas de conhecimentos sobre a Itália, devido um projeto que visa o empreendedorismo para escola.

"No colégio, vamos ter uma feira, em que o intuito é introduzir aos alunos responsabilidades em áreas de interesse. Tivemos a ideia em falar sobre a Itália. Para obter mais conhecimento sobre a área, fomos em buscas das dinâmicas que são realizadas Festival Itália Mia. Queremos ter a ideia de como a cultura é abordada e como podemos fazer isso de forma mais atrativa para o nosso trabalho", explica Marina.

Renato das Neves é pai da aluna Marina Ramos, de 13 anos. Ele veio acompanhar o grupo e diz que os alunos estão em busca de inspiração. "Acho legal também está envolvido no trabalho de escola deles. Saber o que eles estão fazendo e acompanhar durante esse processo é importante", disse.

O responsável explica que o grupo está focado em obter conhecimentos sobre a Itália, sobre principalmente a famosa culinária italiana. "Eles pretendem fazer um trabalho com para a Feira de Empreendedorismo da escola. O grupo vai criar uma espécie de restaurante italiano", diz.

Inspiração no Festival Itália Mia

Os três estudantes foram à edição passada do Festival Itália Mia e ganharam ótimas experiências durante a visita. "A gente visitou o Festival e eu achei muito interessante. Tenho muito interesse na área de Relações Internacionais e achei ótimo vê que estão levando a cultura de outro país para nós, paraenses, com intuito de que a gente conheça cada vez mais a cultura italiana", acrescenta Elise.

Para a Feira de Empreendedorismo da escola, os alunos escolheram o tema sobre a Itália após obter conhecimentos e também experiências com o Festival Itália Mia, que também ajudou a estimular a ideia de criação de um pequeno restaurante durante a feira. A ideia surgiu não só pela culinária, que é uma das mais populares do mundo, mas pela propagação de conhecimento cultural aos alunos que querem conhecer mais sobre a cultura.

O coordenador do Festival Itália Mia, Aurélio Oliveira, diz que a procura dos alunos é resultado do trabalho feito pelo festival, que visa despertar interesse das pessoas na cultura italiana. "Por mais que pareça ser uma ação simples, o nosso festival já conseguiu despertar o interesse de pessoas ao ponto de fazer com que as crianças tenham a vontade de fazer um projeto que ressalte a cultura italiana. Eles queriam saber da nossa estratégia e, a nossa estratégia foi essa, sobre essa procura e conseguimos alcança-los. Estamos conseguindo fazer com que o nosso desejo seja esse, de fazer com que a cultura italiana seja estimulada", conclui.

A visita também teve o objetivo de conhecer o trabalho realizado no Vice Consulado da Itália, que também está localizado na sede do O Liberal, de acordo com o coordenador do programa "O Liberal na Escola", Alan Siqueira. "Na ocasião, os alunos também conversaram com a vice-cônsul honorária da Itália no Pará, Rosangela Maiorana. Com isso, eles entenderam o processo de cultura da Itália, sendo instalado aqui no Brasil, e em especial, no Pará", acrescenta Alan.

Alan diz que a dinâmica do O Liberal na Escola desta edição foi diferente para atender uma necessidade educacional apresentada pelo trio de alunos. "Na ocasião, nós como O Liberal na Escola, recebemos esses alunos e promovemos esse entendimento como algo pedagógico, como algo importante, que é fortalecido pelo grupo Liberal. Nos sentimos, também, com essa grande missão de disseminar esse conhecimento para os nossos jovens, para que também fortaleçam essa cultura na sociedade".

(Vitória Reimão, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do caderno de Cidades)