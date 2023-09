Alunos de projeto de educomunicação em Bragança visitam a sede de O Liberal

O sábado, 16, na sede do Jornal O Liberal começou com a visita dos alunos do ensino médio da rede pública de Bragança. Adolescentes entre 14 e 17 anos e que fazem parte de um projeto de educomunicação de jovens repórteres foram recebidos pela equipe do O Liberal na Escola.

Alan Siqueira, coordenador do O Liberal na Escola, conta que a visita dos alunos é importante, pois debater a educomunicação, é a essência do projeto do Grupo Liberal. "Apesar de não serem do Programa Liberal na Escola, nós temos a missão, né?", iniciou.

"Para a gente está sendo um enorme prazer recebê-los, até porque são alunos do ensino médio, são alunos que já têm um projeto específico e trabalham o que a gente chama de educomunicação. Que é a comunicação dentro da educação. Então estar aqui, receber e apresentar um pouco do universo do Grupo Liberal. A gente acredita muito nessa formação de profissionais para o mundo do trabalho", concluiu.

A aluna Alyne Mendes, 17 anos, conta que começou no projeto de robótica e logo se apaixonou pelo projeto da rádio escolar. Hoje ela deseja que o que iniciou como projeto extracurricular, torne-se a profissão que deseja exercer para a vida. "Hoje eu estou aqui participando do projeto Aluna Repórter e Robótica na Escola e eu fui me desenvolvendo e cada vez mais fui vendo que eu eu gostava de algo que eu nem sabia que eu ia gostar daquela forma. Estava me apaixonando pelo jornalismo. Um dia e eu decidi e eu falei assim 'vou ser, vou seguir isso", lembrou.

Para Alyne estar na redação do Jornal O Liberal é um privilégio, e traz a certeza do que ela quer para o seu futuro. E destaca que prestará o vestibular ,e se for necessário, sairá do interior de Bragança, onde mora, para estudar Jornalismo. "O jornalismo, eu, a dificuldade pra mim... Eu moro no interior de Bragança, que fica longe de Belém, mas o meu sonho de cursar uma faculdade de jornalismo tá muito elevado e que eu pretendo, sim, se for necessário sair pra cursar pra poder atingir o meu objetivo", finalizou.