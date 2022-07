Alunos de escola judaica de Belém visitam a redação de O Liberal

Nesta quarta-feira, 6, a sede do jornal O Liberal abriu as portas para receber os alunos da Escola Judaica da Sociedade Israelita de Beneficência Beit Chabad de Belém. A visita se deu por meio do projeto de responsabilidade social O Liberal na Escola. Cerca de 18 crianças, do Jardim I ao 7º ano, tiveram a oportunidade de conhecer a dinâmica de produção das notícias que circulam no dia a dia.

O rabino Shlomo Zagury, diretor da Sociedade Israelita, explicou que entrou em contato com o Grupo Liberal para solicitar o passeio durante os dias de realização da Colônia de Férias da escola judaica, para aproveitar o tempo das crianças com uma programação diferenciada. Ele comenta a importância do projeto O Liberal na Escola, que abriu a oportunidade da visita:

“É interessante ver de onde surgem as notícias e como elas são produzidas. É importante que essa geração tenha a noção de que nada vem pronto, mas que tudo é resultado do trabalho de um grupo, e isso é o que eles estão podendo ver aqui, hoje”, afirma.

A professora de informática, Amanda Veiga, destacou que a visita foi essencial para solidificar conhecimentos que são apresentados de forma teórica em sala de aula:

"Na minha disciplina, eles estão tendo a oportunidade de ver, materializadas, algumas coisas que a gente estuda na sala de aula, mas que eles nunca tinham visto pessoalmente, como a máquina de datilografia, por exemplo. Quando a gente fala também na evolução da tecnologia, antes era muito mais abstrato. Mas agora eles puderam ver, o que é muito importante para o apredizado”.

O coordenador do projeto O Liberal na Escola, Alan Siqueira, comentou que, apesar de o projeto não receber visitas durante o mês de julho, os alunos da escola judaica foram recebidos porque fizeram solicitação prévia e o Grupo decidiu abrir as portas para colaborar com o projeto pedagógico da Colônia de Férias. Na visão de Alan, a solicitação da escola reflete a relevância que o projeto O Liberal na Escola vem tendo para a sociedade.

"O O Liberal na Escola é uma referência no estado. Não tem outra instituição que abra as portas para apresentar seu parque gráfico, sua redação dessa maneira. E os retornos que recebemos são sempre positivos".

Alan conta que o projeto costuma receber um parecer de cada escola visitante, com o resultado obtido a partir da visitação, que é sempre planejada dentro de um projeto pedagógico. "A gente sempre solicita esse feedback para saber de que forma a visita foi aproveitada dentro do escopo educacional, para saber os pontos positivos e negativos e promover sempre a melhora do projeto. Também é importante saber qual o resultado efetivo para o aprendizado das crianças. Desta forma, podemos melhorar sempre para contribuir com a educação no nosso estado".