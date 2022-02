Alunos de cursinho público municipal celebram aprovações nas universidades, em Belém

Alunos do Pré-vestibular Municipal de Belém festejaram as aprovações nas Universidades Federal do Pará (UFPA) e Estadual do Pará (UEPA), nesta quarta-feira (23), e quinta-feira (24), respectivamente. Com informações da Agência Belém.

De acordo com o curso, vinculado à Prefeitura de Belém, cerca de 1.500 alunos assistiram às aulas online e até gravadas, no ano de 2021, por causa da pandemia do novo coronavírus.

Após, informou a PMB, com a flexibilização, o ensino passou a contar, de forma gradativa, com aulas presenciais, também houve oficinas de matérias, encontros pedagógicos e o projeto de redação Nota 1000. Tudo para reforçar os estudos e compensar as dificuldades de se estudar em um momento de pandemia.

Festa para valer

Nesta quarta-feira e quinta-feira, com as divulgações dos listões da UFPA e UEPA, os alunos não contiveram a alegria e festejaramm para valer junto aos professores do Pré-Vestibular Municipal de Belém.

"Não é fácil estudar, principalmente quando o ensino é online e se tem dois filhos. A rotina é complicada. Agora estou aqui", disse a jovem Camila Cardoso, de 29 anos, uma das calouras 2022 da UFPA, preparada pelo curso público municipal.

Para a coordenadora do Pré-Vestibular, Joelma Ferreira, o sentimento é de felicidade por tantas aprovações. “Em nome do prefeito de Belém (Edmilson Rodrigues) quero parabenizar calouros, professores, equipe técnica e todos que constroem esse trabalho diariamente".

O Pré-vestibular Municipal de Belém é uma iniciativa da PMB, desde o ano de 2015, por meio da Fundação Escola Bosque (Funbosque). A iniciativa se volta para estudantes que moram em Belém, e que estudaram em colégios públicos municipais, estaduais e federais.

Motivação e determinação

Abigail Magalhães, 22 anos, também realizou o sonho de entrar em uma faculdade. Ela foi aprovada em enfermagem na UEPA. “Ano passado não consegui minha aprovação e eu me frustrei. Então, este ano voltar para o cursinho foi difícil, ainda mais que quando começou foi todo de forma online. Mas, quando começamos a ter encontros presenciais, parece que foi uma motivação maior para mim", disse ela.

A diarista Jéssica Miranda também comemora a conquista do ensino superior. Ela passou em pedagogia na UFPA. "Eu estou muito feliz. Sabe, eu não acompanhava a aula ao vivo, eu assistia depois, por conta do trabalho. Mas eu não deixava de assistir todas as aulas".

O professor de redação do PVMB, Milenon Farias, mais conhecido como Jesus, disse que o sentimento é de dever cumprido com o projeto.

Serviço

As matrículas para o cursinho em 2022 estão previstas para o próximo mês de março. A inscrição pode ser feita pela internet, no site da Prefeitura Municipal de Belém.